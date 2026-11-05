Банкам прописали коммуникацию

Верховный суд (ВС) РФ рассмотрел вопрос о судьбе кредитных каникул в случае смерти заемщика. В этом деле гражданин в 2023 году взял в банке «Развитие-Столица» 7,5 млн руб. на ремонт квартиры под 14% годовых и залог жилья. По договору он должен был вносить по 93,3 тыс. руб. ежемесячно вплоть до 2043 года. Но платить помешала болезнь, мужчину признали инвалидом второй группы. 26 декабря 2024 года он обратился в банк за кредитными каникулами — попросил отсрочить платежи на полгода (с 1 января по 1 июля 2025-го) и продлить срок кредита. Банк одобрил это заявление. Но уже на следующий день, 27 декабря 2024 года, заемщик умер.