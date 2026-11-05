Банкам прописали коммуникацию
Верховный суд ограничил кредитные каникулы для наследников заемщика
Верховный суд РФ признал, что наследники не могут автоматически претендовать на кредитные каникулы, которые банк одобрил умершему заемщику. Но в решении есть важная оговорка: банк обязан уведомить правопреемников об отмене льготы и изменении графика платежей. В противном случае риски возлагаются на банк, а наследники вправе платить по прежнему графику с отсрочкой, заключила экономколлегия.
Верховный суд (ВС) РФ рассмотрел вопрос о судьбе кредитных каникул в случае смерти заемщика. В этом деле гражданин в 2023 году взял в банке «Развитие-Столица» 7,5 млн руб. на ремонт квартиры под 14% годовых и залог жилья. По договору он должен был вносить по 93,3 тыс. руб. ежемесячно вплоть до 2043 года. Но платить помешала болезнь, мужчину признали инвалидом второй группы. 26 декабря 2024 года он обратился в банк за кредитными каникулами — попросил отсрочить платежи на полгода (с 1 января по 1 июля 2025-го) и продлить срок кредита. Банк одобрил это заявление. Но уже на следующий день, 27 декабря 2024 года, заемщик умер.
Долги и имущество умершего унаследовал родственник, который ориентировался на льготный график, поэтому платежей не вносил. Банк счел такое поведение неправомерным и из-за якобы имевшей место просрочки повысил процентную ставку.
В апреле 2025 года кредитная организация подала на банкротство умершего — точнее, его наследственной массы. Тогда же правопреемник запросил у банка сведения о кредите, в том числе график платежей. Ответа, судя по материалам дела, он не получил.
В сентябре 2025 года Арбитражный суд Москвы признал заявление банка обоснованным, возбудил банкротное дело и включил в реестр кредиторов требования кредитной организации на 7,39 млн руб. основного долга и 198 тыс. руб. процентов. Суд указал, что просрочка превысила три месяца при сумме долга более 500 тыс. руб. и этого достаточно, чтобы начать банкротство. Апелляция и окружная кассация с этим согласились.
Наследник обжаловал эти решения в ВС. Он настаивал, что банк не уведомил его об изменении графика платежей, следовательно, просрочки не было. Экономколлегия в итоге встала на его сторону.
Льгота не наследуется
Как следует из определения ВС, опубликованного 4 ноября 2026 года, заемщик с первой или второй группой инвалидности, взявший потребительский кредит под залог недвижимости, вправе рассчитывать на льготу (отсрочку или уменьшение размера платежей). Такое послабление связано с личностью заемщика, поэтому автоматически после его смерти кредитные каникулы по наследству не переходят, разъяснила экономколлегия.
При этом банк как профессиональный участник рынка должен сам проявить активность и, действуя разумно и добросовестно, сообщить правопреемникам умершего о прекращении льготных условий и новом графике платежей.
Если же банк этого не сделал, риски несет он сам, а наследник вправе ориентироваться на известные ему условия, то есть на график с отсрочкой, указал ВС.
Таким образом, недостаточно лишь ссылки на то, что кредитные каникулы для наследников умершего заемщика не действуют. Нижестоящие суды должны были оценить поведение банка, а также установить осведомленность правопреемника об иных условиях кредитного договора. Более того, необходимость в возбуждении банкротного дела сомнительна, так как кадастровая стоимость заложенной по кредиту квартиры вдвое превышает сумму долга. Проверять эти обстоятельства придется Арбитражному суду Москвы, куда ВС направил дело на новое рассмотрение.
Молчание как знак вины
Советник практики банкротства и корпоративных споров BLG Антон Бусыгин полагает, что подобные проблемы могут быть связаны с отсутствием у банков четкой системы общения с наследниками заемщиков. У каждой кредитной организации есть свои внутренние правила, и если они несовершенны, то банк может уже знать о смерти заемщика, но при этом не сообщить наследнику, сколько и когда ему платить, уточняет ведущий юрист практики «Антикризис и банкротство» юркомпании «Лемчик, Крупский и партнеры» Хас-Магомед Толдиев.
Юрист советует правопреемникам самостоятельно выходить на связь с банком, чтобы избежать дальнейших споров и показать добросовестность.
Руководитель коммерческой практики юрфирмы «АНП Зенит» Екатерина Подосенова указывает, что раньше не было единого подхода в судах о судьбе кредитных каникул после смерти заемщика, но теперь появился ориентир для оценки добросовестности кредиторов и наследников. Причем подход ВС не продлевает льготу бессрочно, а возлагает риск неясности условий на банк, не приложивший усилий для их разъяснения, отмечает гендиректор юркомпании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Опрошенные “Ъ” юристы считают такой подход сбалансированным.