ТЭЦ в Мытищах возобновила работу после пожара

В Мытищах возобновила работу ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ), рядом с которой 11 июля произошел пожар, жертвой которого стал один человек. По данным «Мосэнерго», ТЭЦ сегодня, 13 июля, восстановила подачу электроэнергии потребителям. Станция обеспечивает теплом и электроэнергией жителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также города Мытищи.

«В 8:01 мск в работу включена газовая турбина ГТ-32, работающая в составе третьего энергоблока станции. В данный момент станция работает в обычном режиме и несет электрическую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком»,— сообщили в «Мосэнерго».

По версии следствия, к пожару на территории ООО «Навигатор» привел выброс газа из газопровода, осуществляющего подачу топлива на ТЭЦ. Ущерб компании оценивается в 150 млн руб. В результате происшествия пострадали 13 человек. Возбуждено дело по ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса).

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