СКР возбудил уголовное дело после пожара возле ТЭЦ в Мытищах

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после пожара около ТЭЦ-27 в Мытищах по ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»), говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, из газопровода, осуществляющего подачу топлива на ТЭЦ, произошел выброс газа, который привел к пожару на территории ООО «Навигатор». Ущерб компании оценивается в 150 млн руб.

В результате происшествия один человек погиб, не менее 13 пострадали. О погибшей известно, что она была охранницей ТЭЦ, во время пожара женщина не успела выбраться из огня. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м., само возгорание произошло за территорией станции. Также горело стоящее рядом с местом пожара общежитие.