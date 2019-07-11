В Мытищах горит ТЭЦ, обеспечивающая север Москвы. Видео

В деревне Челобитьево в подмосковных Мытищах на ТЭЦ-27 (Северной ТЭЦ) произошел крупный пожар. Площадь возгорания составляла 1000 кв. м. Наблюдалось факельное горение высотой до 20 м. Причины пожара пока неизвестны. Пострадали 12 человек.

“Ъ” вел видеотрансляцию с места событий.

Станция снижает мощность до нуля.«Риска нарушения энергоснабжения потребителей нет. Из резерва выведены другие объекты генерации, увеличена мощность генерации на уже работающих станциях»,— сообщили в Минэнерго. В «Мосэнерго» и в «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы) “Ъ” сообщили, что нарушений в электроснабжении потребителей в настоящее время нет.

«Мосэнерго» утверждает, что возгорание произошло за территорией станции, загорелся газопровод, осуществляющий подачу газа на ТЭЦ-27. Труба не относится к системе магистральных газопроводов, которую курирует «Газпром трансгаз Москва», а принадлежит «Мосгазу» (подконтролен правительству Москвы). В «Мосгазе» ситуацию с его возгоранием не прокомментировали.

ГСУ СКР по Московской области проводит доследственную проверку. На место пожара выехали криминалисты, следователи первого и второго управления по расследованию особо важных дел регионального управления СКР, а также следователи территориального одела.

Пожар угрожает соседнему жилому сектору, сообщил источник «Интерфакса». «До жилых домов всего 500 метров. Решается вопрос об эвакуации»,— сказал он. Кроме того, отметил он, пожар угрожает торговому центру «Июнь» и газовой заправке. Также рядом с ТЭЦ строится здание общежития. В МЧС РФ утверждают, что угрозы жилому сектору нет.

Из-за пожара перекрывали Осташковское шоссе. Также движение было затруднено на участках Волковского и Ярославского шоссе, а также Олимпийского проспекта в Мытищах.

«Для тушения пожара привлечено более 80 человек личного состава и 20 единиц техники, направлены дополнительные силы пожарных и спасателей из Москвы, ближайшие подразделения ГУ МЧС России по Московской области. На место направлен также пожарный поезд»,— сообщили в пресс-службе МЧС. Также к месту пожара вылетели два пожарных вертолета.

ТЭЦ входит в состав «Мосэнерго» — дочерней компании «Газпрома». Согласно информации на сайте «Мосэнерго», ТЭЦ-27 является самой новой электростанцией в системе компании, она была введена в эксплуатацию в 1996 году. ТЭЦ обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также города Мытищи. В качестве топлива ТЭЦ использует природный газ.