Пожар у ТЭЦ-27 получил первую версию

При пожаре возле ТЭЦ в Мытищах один человек погиб, 13 пострадали. Возгорание началось около 11 часов. По данным МЧС, причиной стала утечка из газопровода близ ТЭЦ. Столб огня поднялся на 50 м. Как сообщали очевидцы, были слышны звуки взрывов, а в соседних домах чувствовался жар. Спасатели смогли справиться с огнем, но он перебросился на соседние постройки — склад и здание бывшей школы. Общая площадь пожара превышала 1 тыс. кв. м.

Сейчас он ликвидирован, рассказал начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин: «Проводится разборка и проливка конструкций, которые пострадали, проводятся оперативно-следственные мероприятия с привлечением Следственного комитета, прокуратуры и представителей органов власти. К сожалению, в ходе ликвидации за медицинской помощью обратились 13 человек, из них 12 отказались от госпитализации и один был доставлен в городскую больницу.

Был найден один труп, предположительно женщины. Это вахтер, которая изначально подала сигнал SOS».

Из-за огня пострадало также ближайшее общежитие — спасатели даже опасались обрушения перекрытий. Жителям пришлось спешно покидать здание, рассказал корреспондент «Ъ» Роман Дорофеев.

Сейчас правоохранители выясняют причины аварии. По одной из версий, утечка в газопроводе произошла из-за изношенности трубы. По другой информации, коммуникации повредили строители, которые проводили работы рядом с ТЭЦ. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала сотрудница компании «Данила-Мастер». Их офис находится рядом с газопроводом.

ТЭЦ-27 — самая новая станция в системе Мосэнерго. Подробнее о ней — в справке «Ъ FM»:

ТЭЦ-27 находится в деревне Челобитьево Московской области. Она обеспечивает больше миллиона человек — жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также Мытищ. В качестве топлива используется природный газ. ТЭЦ-27 решили построить в середине 1980-х годов. Но из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году экологические организации и местные жители выступили против строительства станции. В итоге ТЭЦ все же возвели, но под наблюдением контролирующих органов, а также с использованием новейших технологий. Проект признали экологически безопасным. Строительство закончили в 1992 году. В 2005-м ТЭЦ модернизировали, добавив новые энергоблоки.

Из-за пожара оказались обесточены некоторые близлежащие дома. Также местные жители жаловались на отсутствие воды. Однако сбои удалось оперативно ликвидировать, сообщил «Ъ FM» директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак: «На станции ничего повреждено, она готова к работе на резервном виде топлива. Но потребности в нем нет, потому что в энергосистеме мощностей достаточно. Сейчас аварийно-восстановительные работы на газопроводе пройдут, станция по графику будет включаться. Но в любом случае потребители этого не заметят, потому что соответствующие резервы поддерживают стабильную работу энергосистемы.Перебои были не из-за станции, а из-за того, что кабельные линии попали в зону пожара и повредились. В одном микрорайоне Мытищ порядка 2 тыс. человек были без света, но сейчас в этом проблем нет».

Пожар привел к транспортному коллапсу в районе Мытищ: ГИБДД перекрыла Осташковское шоссе, также перестал ходить общественный транспорт. Затруднения были также на МКАД и Ярославском шоссе. Осташковское итоге открыли, но заторы остались. При этом автобусы так и не поехали. Об этом через несколько часов после пожара рассказала ведущая «Ъ FM» Анна Казакова: «Если ехать из Медведково, то довольно проблематично попасть в Мытищи, потому что всех посылают не по Осташковскому шоссе, а через МКАД. Очень много машин, они толпятся, съехать вообще невозможно, и когда ты подъезжаешь к Королеву, там тоже очень сложная ситуация. Вместо 15 мин я ехала около двух часов. Автобусы в Мытищи из Медведково не ходят, все добираются на такси. Разумеется, они начинают задирать цены. На МКАДе чувствуется запах гари».

По предварительным данным Следственного комитета, ущерб от пожара оценивается минимум в 150 млн руб.

Александр Рассохин, Ольга Сергиенко