«Президент мира» показал себя Европе Владимир Зеленский изложил в Париже и Берлине свои планы урегулирования конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник посетил Берлин, завершив европейское турне, начавшееся с Парижа. Поездка в Европу стала его первым после вступления в должность общением с лидерами двух ведущих государств ЕС, членов «нормандской четверки» по Донбассу. Главным итогом стала договоренность в ближайшее время провести новый саммит в нормандском формате с участием России. Комментируя последние заявления Владимира Зеленского, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил их схожесть с риторикой Петра Порошенко. Однако опрошенные “Ъ” эксперты обращают внимание и на новый стиль Владимира Зеленского, рассчитывающего стать «анти-Порошенко» — «президентом мира».

Двухдневная поездка президента Зеленского в Европу была предельно насыщенной. Она включала переговоры с лидерами Франции и Германии, встречи с ведущими политиками, депутатами, представителями бизнес-элиты, журналистами.

Помимо участия в двух пресс-конференциях — в Париже и Берлине,— новый украинский президент дал разошедшееся на цитаты эксклюзивное интервью крупнейшему немецкому таблоиду Bild, в котором изложил свое видение отношений с Россией и сообщил о придуманной им первой фразе, которую намерен произнести в ходе предполагаемой встречи с Владимиром Путиным: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

На размещенной Bild фотографии — Владимир Зеленский и два репортера издания в костюмах без галстуков и белых рубашках оживленно беседуют в неформальной обстановке, сидя на ступенях лестницы, покрытой ковровой дорожкой. Непосвященный не сразу поймет, что это не просто непринужденная беседа трех молодых друзей и один из них, в центре, энергично жестикулирующий,— новый президент Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Зеленский подробно изложил свое видение того, как достичь мира в Донбассе, который стал его главным предвыборным обещанием.

«До настоящего момента мы доверяем минскому процессу. Мы по-новому запустили его, чтобы вести переговоры о достижении перемирия и освобождении пленных. Но мы не можем еще пять лет ждать, потому что каждый день гибнут украинцы»,— заявил Владимир Зеленский, сообщив, что он намерен «вести переговоры, если придется, либо в нормандском формате (Россия, Германия, Франция и Украина), либо в каком-либо другом».

«Все войны заканчиваются. Мы должны дать шанс дипломатам возобновить переговоры в то время, когда будет молчать оружие»,— резюмировал господин Зеленский. И добавил: «Я надеюсь, что в Москве услышат этот сигнал».

Тема урегулирования на юго-востоке Украины была ключевой и на встрече с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле. «Мы начинаем восстановление Донбасса уже сейчас. И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, просто дороги, которых нет»,— заявил он.

Затем разговор о Донбассе был продолжен в ходе переговоров Владимира Зеленского с Ангелой Меркель, которая во вторник заставила изрядно поволноваться всех, почувствовав себя плохо во время церемонии приветствия Владимира Зеленского в ведомстве федерального канцлера, когда лидеры двух стран стояли на красной дорожке под звуки национальных гимнов. Как сообщила позднее госпожа Меркель, причиной ее состояния стало обезвоживание в связи с тридцатиградусной жарой. «Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо»,— заявила она на итоговой пресс-конференции, главными темами которой стали урегулирование конфликта в Донбассе и проект газопровода «Северный поток-2».

Говоря о переговорах в нормандском формате, Ангела Меркель сообщила, что их скорейшее возобновление — совместная инициатива лидеров Германии и Франции. По ее словам, встреча политдиректоров «нормандской четверки» пройдет уже 12 июля.

За скорейшее возвращение к нормандскому формату переговоров, который призван сдвинуть с мертвой точки реализацию минских соглашений, высказался и президент Зеленский. «Я очень хочу, чтобы эта встреча произошла срочно»,— заявил он. И добавил: «Верим в победу и прекращение войны».

Нормандский формат переговоров по Донбассу был создан пять лет назад — в июне 2014 года, однако на финальном отрезке президентского срока Петра Порошенко работа «нормандской четверки» оказалась практически парализованной. Предыдущая совместная встреча состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а спустя два года в Аахене переговоры проходили уже без Владимира Путина. После этого общение лидеров «нормандской четверки» ограничивалось телефонными разговорами.

Активно поддержав госпожу Меркель по вопросу возобновления переговоров в нормандском формате, Владимир Зеленский, впрочем, позволил себе решительно не согласиться с ней по другому чувствительному вопросу, расколовшему евроатлантическое сообщество — о газопроводе «Северный поток-2».

«Наши позиции относительно проекта "Северный поток-2" диаметрально противоположны. В то же время мы благодарны за готовность вести предметный диалог с Германией по такому непростому вопросу»,— сообщил президент Зеленский.

Гарантией энергетической безопасности Украины и Европы он назвал сохранение транзита российского природного газа через украинскую территорию, выразив надежду, что после истечения контракта на транзит газа между Украиной и Россией, который заканчивается в этом году, будет подписано новое транзитное соглашение и «никто не будет выкручивать руки» Украине.

Тема мира и войны в Донбассе и отношений с Россией была центральной и на переговорах Владимира Зеленского в Париже, предшествовавших его официальному визиту в Берлин.

Как и в Берлине, во французской столице новый президент Украины, для которого эта поездка была первыми европейскими смотринами, также демонстрировал способность быстро реагировать на возникающие по ходу визита нештатные ситуации.

Так, на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном он поправил переводчицу, которая сказала от его имени: «Зеленский дал знаки со своей стороны, что он готов идти на прекращение огня, готов к диалогу с сепаратистами».

«Здесь есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь»,— уточил президент Украины.





И позволил себе выпад в адрес Москвы. «Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует»,— заявил он.

Комментируя последние заявления Владимира Зеленского, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле внимательно следят за высказываниями нового украинского президента и склонны согласиться, что его позиция схожа с позицией экс-президента Порошенко.

Любопытно, что о схожести риторики двух президентов Украины — бывшего и действующего — заявила во вторник и вице-спикер Рады Ирина Геращенко. В своем посте в Facebооk она похвалила господина Зеленского за то, что, находясь в Париже, он не растерялся и поправил переводчицу в принципиальном для Украины вопросе. «Это позитивно и, по сути, продолжает риторику президента Порошенко»,— заявила госпожа Геращенко.

Впрочем, опрошенные “Ъ” эксперты обращают внимание и на проявившийся в ходе его поездки новый стиль Владимира Зеленского, рассчитывающего стать «президентом мира».

«Существует распространенное мнение, что Владимир Зеленский копирует поведение и политическую позицию Петра Порошенко. Однако при более детальном анализе выясняется, что, несмотря на неготовность на прямые переговоры с непризнанными республиками Донбасса, появилось и много нового.

Владимир Зеленский пытается продемонстрировать новый подход к посту президента, пытаясь отойти от заскорузлой политической практики его предшественника»,— заявил “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин.





«Пока преждевременно говорить о том, что Владимир Зеленский способен кардинально изменить ситуацию в Донбассе. Но, несмотря на жесткую риторику, он говорит и о мягкой силе, о безальтернативности мира, о необходимости реинтеграции людей, а не территории, и о сопротивлении этому части украинского политического класса. В данном контексте, несмотря на кажущуюся преемственность, разница с Петром Порошенко заметна»,— резюмирует эксперт.

«В России о европейском турне президента Украины говорят и пишут с разочарованием, издевкой и обличениями. Однако не следует забывать, что в условиях продолжающегося острого конфликта президент, глава дипломатии и главнокомандующий вооруженными силами Украины, как бы его ни звали, может занимать только одну позицию — отстаивать национальные интересы страны так, как их видят в Киеве»,— заявил “Ъ” президент Центра политических технологий Борис Макаренко. «Кроме того, не следует забывать, что Владимир Зеленский шел на выборы как "анти-Порошенко", и при конфликте тлеющем, но все же не чреватом неминуемым взрывом он хочет стать "президентом мира" и у него будет иная оптика взгляда на многие проблемы»,— резюмирует господин Макаренко.

Сергей Строкань