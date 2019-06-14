Виртуально реальный сектор

Российский рынок промышленных решений виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в 2018 году составил 1,6 млрд руб., а через четыре года он может вырасти минимум в шесть раз, прогнозируют TAdviser и «Крок». По их оценке, развитию рынка мешают дефицит специалистов, технические ограничения оборудования и стоимость проектов. Цена внедрения может доходить до сотен миллионов рублей, уточняют эксперты.

В России затраты на проекты в направлении промышленных VR/AR-решений в 2018 году составили около 1,6 млрд руб., говорится в исследовании TAdviser и компании «Крок» (есть у “Ъ”). Объем этого рынка в 2022 году достигнет минимум 9,2 млрд руб. (рост за четыре года в 5,8 раза при среднегодовом темпе 55%), а по оптимистичной оценке, 18,7 млрд руб. (рост в 11,7 раза, примерно на 85% в год).

К промышленным VR/AR-решениям относят, например, симуляторы для обучения ремонту оборудования, безопасному ведению работ, авиатренажеры для пилотов и др. Поддерживать эту технологию планирует государство: виртуальная и дополненная реальность — это одна из девяти сквозных технологий, по которым в конце мая были разработаны «дорожные карты» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Окончательно они пока не утверждены.

Методика оценки опирается на публично анонсированные программы и проекты в области VR/AR в крупнейших компаниях и мировые тенденции, пояснил главный редактор TAdviser Александр Левашов. Пессимистичный сценарий предполагает сохранение дефицита специалистов и развитие технологий и продуктов «без рывков». «Мы, скорее, ориентируемся на оптимистичный рост, когда проекты по внедрению промышленных VR-инструментов более фокусно встраиваются в инвестпрограммы наряду с проектами по применению больших данных или искусственного интеллекта»,— отметил руководитель Croc VR Илья Симонов.

Рынок промышленных VR/AR-решений в России не сформирован: большое количество проектов носит пилотный характер. По оценке TAdviser, большинство российских компаний, которые в настоящее время тестируют или уже перешли к промышленной эксплуатации VR/AR-решений, реализуют эти проекты в значительной степени силами собственных специалистов, организованных в центры компетенций. Такие центры, в частности, существуют в «Газпроме», «Росатоме», СИБУРе.

К проблемам VR/AR-проектов в порядке снижения критичности фактора отнесли дефицит специалистов, технические ограничения оборудования и программного обеспечения (ПО), стоимость внедрения, отсутствие убедительного технико-экономического обоснования для реализации, а также сомнения руководителей в успешности проектов.

В структуре стоимости помимо оборудования, ПО и услуг по интеграции есть два компонента, специфичных именно для VR/AR-проектов,— контент и сценарии его представления. Они составляют значительную (часто — преобладающую) долю стоимости в проектах. В зависимости от типа внедряемого решения общая стоимость проекта может существенно различаться.

«Для простейшего тренажерного комплекса, позволяющего провести базовое ознакомление с каким-либо оборудованием, цены начинаются от 1 млн руб. Однако стоимость может доходить до десятков и сотен миллионов рублей в случае использования реальных математических моделей или интеграции с системами имитационного моделирования»,— подтверждает представитель «Ланит-Интеграции» Леонид Жестев.

«Прогнозируемый рост в 4–12 раз возможен, учитывая эффект низкой базы. Другое дело, что очень большую часть позиционирующих себя подобным образом проектов нельзя назвать по-настоящему развивающими VR/AR. Статистика же по реальным кейсам может быть гораздо менее оптимистичной»,— рассуждает руководитель технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Николай Легкодимов.

Кристина Жукова