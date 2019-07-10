Политологи оценили шансы врио

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) представит сегодня свой обзор первого этапа подготовки к единому дню голосования 8 сентября. В этот день пройдут прямые выборы глав в 16 регионах, а также выборы 13 региональных парламентов. Эксперты отмечают, что 13 из 16 претендентов на губернаторские должности — недавно назначенные врио, и высоко оценивают их шансы на победу, несмотря на выдвижение в ряде случаев сильных оппозиционных кандидатов. «Единая Россия» на предстоящих выборах региональных заксобраний в большинстве случаев сохранит или даже увеличит свое присутствие в них, хотя в некоторых регионах партия может столкнуться с некоторыми сложностями. Эксперты ФоРГО намерены представить подробный доклад о ходе выборов в течение ближайшего месяца.

ФоРГО представит сегодня свой отчет о первом этапе выборов высших должностных лиц и депутатов региональных парламентов в 2019 году. Эксперты напоминают, что прямые выборы глав пройдут в 16 регионах, причем в Забайкалье и на Сахалине досрочно: сахалинский губернатор Олег Кожемяко переведен в Приморский край, а его коллега в Забайкалье Наталья Жданова ушла в отставку. Из 16 регионов в 13 главы ушли в отставку в 2018–2019 годах, вместо них назначены врио, которые выдвинулись в качестве кандидатов в губернаторы. В частности, 5 июня был назначен новый губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, для которого ФоРГО прогнозирует непростую избирательную кампанию, главным образом, из-за недостатка времени. В то же время, у господина Бабушкина не успел сложиться антирейтинг, а у его наиболее сильного соперника, депутата Госдумы Олега Шеина, не поддержанного при выдвижении партией «Справедливая Россия», может не хватить ресурсов для успешного прохождения подписной кампании. При этом даже исключение господина Шеина из числа кандидатов может осложнить победу Игоря Бабушкина из-за неявки и голосования за других оппозиционных кандидатов.

Не менялись главы в Ставропольском крае, Волгоградской и Вологодской областях: все три губернатора намерены переизбраться, и всем троим, считают в ФоРГО, «объективно есть, что предъявить избирателям». При этом у вологодского и ставропольского губернаторов есть сильные соперники, выдвинутые КПРФ — это глава коммунистической фракции в заксобрании области Александр Морозов и бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев, который готов противостоять Владимиру Владимирову в Ставрополье. В Волгоградской области коммунистического кандидата Алексея Бурова эксперты оценивают как более слабого. При этом волгоградское региональное отделение ЛДПР в результате внутреннего кризиса также оказалось не в состоянии выдвинуть сильного оппонента действующему губернатору Андрею Бочарову, и тот в итоге не имеет серьезных соперников. В Вологде и Ставрополе возможны конкурентные сценарии, причем опросы показывают некоторое снижение рейтингов вологодского губернатора Олега Кувшинникова.

Эксперты полагают, что врио глав Башкирии Радию Хабирову, Калмыкии Бату Хасикову, Курской области Роману Старовойту, Липецкой области Игорю Артамонову, а также Александру Беглову в Санкт-Петербурге проблемы не грозят: им «досталось от предшественников хорошее электоральное наследство», а Радию Хабирову, кроме того, помогает репутация опытного администратора и укорененного в Башкортостане политика, которую он сохранил, работая в Москве и Красногорске.

Противоположная ситуация в Забайкальском крае, Мурманской, Курганской, Челябинской областях, в Оренбуржье и на Сахалине: новым руководителям достались регионы в «неидеальном состоянии». При этом все шесть врио уже добились некоторых успехов, хотя трое из них — Денис Паслер в Оренбурге, Алексей Текслер в Челябинске и Андрей Чибис в Мурманске — назначены только в марте этого года.

Особым случаем в ФоРГО называют Алтай: назначенный в марте врио Олег Хорхордин «вынужден разбираться с тяжелым наследием Александра Бердникова», который возглавлял регион 13 лет и на выборах 2014 года «едва не свалился» во второй тур. Кроме того, ФоРГО отмечает фактор недовольства этнических алтайцев тем, что с 1997 года республикой руководят исключительно русские, а также готовность КПРФ принять активное участие в кампании: первый секретарь рескома КПРФ Виктор Ромашкин «способен консолидировать значительную часть оппозиционного электората».

Как и эксперты фонда «Либеральная миссия», эксперты ФоРГО отмечают увеличение одномандатных округов в ряде регионов, где 8 сентября предстоят выборы заксобраний. На Алтае число таких округов выросло с 20 до 30, в Марий Эл с 26 до 39, в Хабаровском крае с 18 до 24, а в Тульской области с 19 до 24. Всего выборы парламентов пройдут в 13 регионах. По мнению авторов обзора, перспективы «Единой России» сохранить большинство во всех 13 парламентах высоки, а в некоторых регионах есть шансы укрепить представительство. Даже в Севастополе, где партия «заключила предвыборный альянс» с бывшим председателем заксобрания Алексеем Чалым и оказалась, таким образом, втянута в его конфликт с губернатором Дмитрием Овсянниковым, выгоды от союза будут выше рисков конфликта, и ЕР «получит мандаты если не в желаемом, то в оптимальном количестве». Ухудшения возможны там, где ЕР «из-за стечения обстоятельств, условно говоря, оказалась в оппозиции» — например, в Хабаровском крае, где кандидат ЛДПР Сергей Фургал в прошлом году победил единоросса Вячеслава Шпорта. Трудными для партии могут быть также выборы на Алтае.

В Москве кампания по выборам в Мосгордуму не принесет успеха оппозиции, считают в ФоРГО. Публичные призывы зарегистрировать всех кандидатов независимо от успеха при сборе подписей пришли в противоречие с отчетами ряда независимых кандидатов об успешной работе со сторонниками. Часть оппозиционных претендентов уже признали поражение из-за недобора подписей. Выборы в Москве проходят «при высоких показателях социального самочувствия», что затрудняет агитацию оппозиционных кандидатов. При этом общее число кандидатов, сдавших в Мосгоризбирком необходимое количество подписей, выросло по сравнению с 2014 годом, а победители праймериз «Единой России» заявили, что будут собирать подписи наравне с самовыдвиженцами. Эксперты делают вывод о сравнительно более открытом характере кампании в Москве.

Подробный доклад о региональных и местных выборах ФоРГО намерен представить через месяц.

Фонд развития гражданского общества создан в 2012 году. Председатель правления — Константин Костин, учредители — «Российский общественно-политический центр», «Институт общественного проектирования», Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Общероссийская общественная организация работников средств массовой информации «МедиаСоюз».

Иван Тяжлов