Избирательная система стала менее партийной

Фонд «Либеральная миссия» представит в понедельник первый доклад долгосрочного мониторинга выборов 8 сентября 2019 года «Правовые и политические особенности выборов: рост департизации и персонализации». Доклад подготовлен политологом Александром Кыневым и юристами Аркадием Любаревым и Андреем Максимовым и содержит обзор избирательных кампаний разных уровней, которые должны завершиться в предстоящий единый день голосования. Авторы отмечают сравнительное снижение доли голосования по пропорциональной системе, которое, по их мнению, понижает роль партий.

В этом году меньшее количество регионов проведет выборы по пропорциональной системе, отмечают авторы. По их мнению, это ослабит роль политических партий, как следствие, усилит влияние локальных элит на депутатский корпус и усложнит ведение избирательных кампаний.

Авторы предполагают, что возрастает риск ситуации, когда результаты выборов не будут соотноситься с политической позицией граждан.

Они отмечают, что инициатором части изменений выступает партия «Единая Россия», которая в 2018 году столкнулась со снижением рейтинга. В связи с этим в регионах начали шире пользоваться так называемым законом Клишаса, принятым в 2013 году и позволяющим везде, кроме городов федерального значения, снижать долю пропорциональной составляющей до 25%. Из субъектов, где в этом году пройдут выборы, до одной трети была снижена пропорциональная составляющая в Тульской области и Хабаровском крае, до одной четверти — в республике Марий Эл и на Алтае.

Авторы считают, что мажоритарная система является более благоприятной для партии-лидера: пока при ее использовании кандидаты, аффилированные с органами власти, сохраняют большие возможности стать победителями.

Однако выборы 2018 года показали, что результаты провластных кандидатов снижаются и при использовании мажоритарной системы. Если по такой системе в 2016 году «Единая Россия» получила 747 из 798 мест (93,6%) в региональных парламентах, то в 2018 году ей удалось выиграть уже лишь 268 из 379 мажоритарных округов (70,7%) на выборах депутатов региональных парламентов и 154 из 209 округов (73,7%) на выборах советов административных центров регионов.

Избранные по мажоритарной системе депутаты более независимы от партий, что может привести к усилению влияния на депутатский корпус локальных элит и существенно усложнить координацию и согласование решений внутри депутатского корпуса, сделать его более фрагментарным, отмечают исследователи.

Пропорциональная система предназначена для политического поля с развитой многопартийной системой, считает глава Российской ассоциации политтехнологов Алексей Куртов: «К сожалению, особенно в регионах, такая система не сложилась или носит имитационный характер. Поэтому мажоритарная система позволяет более адекватно формировать представительную ветвь власти». Изменение модели проведения выборов увеличивает нестабильность в правоприменении, сами кандидаты перестают понимать ее смысл, говорит президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов. «Такие решения редко принимаются регионами самостоятельно. Если вносятся изменения, значит, они согласованы с федеральным центром. “Единая Россия” теперь ассоциируется у избирателей с пенсионной реформой, после ряда неудач на выборах в прошлом году. В этом году региональные власти проводят ряд экспериментов. Например, в Москве кандидаты от ЕР выдвинулись не от партии, а пошли самовыдвиженцами»,— напоминает эксперт.

Иван Тяжлов