Олега Шеина задвигают по партийной линии

Член совета астраханского регионального отделения «Справедливой России» (СР) Галина Морозова обратилась к лидеру партии Сергею Миронову с просьбой рассмотреть вопрос об исключении из партии руководителя областного отделения СР Олега Шеина. По ее словам, из-за его действий снижается популярность партии, а сам господин Шеин не является «командным игроком». Ранее госпожа Морозова, как и Олег Шеин, выдвинула свою кандидатуру на выборы губернатора Астраханской области.

Выдвинувшая свою кандидатуру на предстоящие выборы губернатора Астраханской области член совета регионального отделения СР Галина Морозова просит лидера партии Сергея Миронова рассмотреть вопрос об исключении из СР депутата Госдумы Олега Шеина. Господин Шеин возглавляет астраханское отделение СР и также заявил об участии в выборах главы региона. Госпожа Морозова считает, что деятельность Олега Шеина снижает популярность партии в регионе. В письме на имя господина Миронова она указала, что в региональном отделении сложилось «критическое положение» из-за его «амбициозного руководства». Госпожа Морозова, в частности, заявляет, что Олег Шеин не является «командным игроком». Это, по ее мнению, показала губернаторская кампания: «Исключительно по его вине партия "Справедливая Россия" не выдвинула своего представителя для участия в выборах».

Ранее госпожа Морозова уже жаловалась Сергею Миронову на Олега Шеина. После того как президиум центрального совета СР отказался обсуждать выдвижение господина Шеина на выборы астраханского губернатора, Галина Морозова на конференции регионального отделения предложила выдвинуть ее кандидатуру, но «понимания по этому вопросу не нашла». Напомним, 27 июня президиум центрального совета «Справедливой России» не включил в свою повестку вопрос о выдвижении Олега Шеина. Из 14 присутствовавших членов президиума за включение высказались четверо, в том числе сам господин Шеин, один человек проголосовал против, девять воздержались. Сергей Миронов в заседании участия не принимал. 30 июня астраханское отделение СР провело конференцию, на котором было принято решение о выдвижении господина Шеина на губернаторские выборы, и на следующий день он подал документы в региональную избирательную комиссию как самовыдвиженец.

Галина Морозова также подала документы в избирком как самовыдвиженец. Всего в выборах планируют участвовать 16 человек, из них 12 самовыдвиженцы, в том числе врио губернатора области Игорь Бабушкин.

Олег Шеин сказал “Ъ”, что не видит конфликта внутри регионального отделения СР: «Человек тоже решил пойти самовыдвиженцем, ну и хорошо». Сам он не общался на эту тему с Галиной Морозовой, так как у него «много практической работы». При этом господин Шеин признал, что кандидатура госпожи Морозовой рассматривалась конференцией регионального отделения для выдвижения на выборы: «Она сказала, что считает правильным тоже баллотироваться, я поставил вопрос, кто еще разделяет такую точку зрения, среди делегатов не нашлось ни одного человека. Говорить, что были разногласия, требующие более глубокого диалога, было бы неправильно».

В СР вчера не прокомментировали “Ъ” обращение Галины Морозовой.

Напомним, до заявления господина Шеина об участии в губернаторских выборах ряд экспертов называли его потенциально сильнейшим противником врио губернатора, назначенного на эту должность 5 июня, на старте избирательной кампании. Однако после выдвижения господина Шеина без согласия президиума центрального совета СР часть собеседников “Ъ” предположила, что это может вызвать протест в региональном отделении, а само выдвижение стало для политика вынужденным шагом, направленным не столько на борьбу, сколько на сохранение имеющейся поддержки. Так, политолог Михаил Виноградов считает, что письмо госпожи Морозовой похоже на попытку партии самостоятельно создать причину, по которой Олег Шеин в итоге не попадет на выборы: «Пока доминируют ожидания, что Олега Шеина не зарегистрируют, и предпринимаются попытки иметь в арсенале поле интерпретаций от "сам не захотел" до "все поссорились" и "режим не допустил"». «Не думаю, что со стороны Галины Морозовой может быть работа на оппонентов Олега Шеина»,— сказал “Ъ” политтехнолог Григорий Казанков. По его словам, Олег Шеин в последнее время «комплиментарно высказывается в отношении Игоря Бабушкина, они встречались, поэтому вряд ли здесь могут быть какие-то баталии». Политолог Андрей Серенко говорит о начале «мягкого развода» СР с председателем астраханского реготделения: «Думаю, Олег Шеин уйдет из партии после 8 сентября, и в СР есть люди, которые активно этому содействуют».

Сергей Петунин, Саратов; Иван Тяжлов