Нацсовет Украины по ТВ проверит NewsOne из-за планов провести телемост с Россией

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne. Поводом для этого послужили планы телеканала провести телемост с Россией. Он должен был состояться 12 июля, но NewsOne решил отказаться от этой идеи из-за «угроз физической расправы в отношении журналистов». Несмотря на это, против телеканала на Украине возбудили дело.

В поддержку внеплановой проверки проголосовали все члены нацсовета. Как заявил член регулятора Сергей Костинский, в случае выявления нарушений нацсовет потребует лишить NewsOne лицензии. «Если мы докажем факт разжигания вражды в украинском обществе… это будет вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд относительно аннулирования лицензии»,— пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

NewsOne входит в недавно созданный медиахолдинг «Новости», владельцем которого числится депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Тарас Козак. По слухам, собственником телеканала является Виктор Медведчук.

Напомним, организацией телемоста занимались телеканалы «Россия 1» и NewsOne. Против его проведения выступили ряд украинских политических и общественных деятелей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение провести телемост опасным пиаром, направленным на разделение украинцев. Генпрокуратура Украины расценила действия телеканала как покушение на госизмену.

О скандале вокруг украинского телеканала читайте в материале “Ъ” «Между Россией и Украиной рухнул телемост».