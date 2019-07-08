Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост

Российский и украинский телеканалы 12 июля проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран. Телемост организуют «Россия 1» и NewsOne. Трансляция запланирована на 18:00 мск.

«Мы считаем своим журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России. И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира»,— говорится в сообщении на сайте NewsOne. Телеканал отметил, что граждане Украины «с нетерпением и огромным интересом ждут этого события».

«Россия 1» — государственный телеканал, принадлежащий ВГТРК. NewsOne принадлежит депутату Верховной рады от «Оппозиционного блока» Тарасу Козаку.

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко назвала проведение телемоста «капитуляцией перед вражеской пропагандой» и предложила вынести этот вопрос на отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Возмутился идеей проведения телемоста и глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Он призвал «коллектив телеканала NewsOne соблюдать действующее законодательство и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских телеканалов».

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк попросил «прекратить истерику» вокруг телемоста. «Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники»,— уверен он.