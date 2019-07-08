На Украине возбудили дело о покушении на госизмену из-за подготовки телемоста с Россией

Генпрокуратура Украины возбудила дело в связи с подготовкой каналом NewsOne телемоста с Россией. Ведомство расценило действия телеканала как покушение на государственную измену. В сообщении генерального прокурора Юрия Луценко в Facebook говорится, что на допрос уже вызваны все причастные — «от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс».

«В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины. Готовится представление в суд об аресте активов»,— написал господин Луценко.

Напомним, двухчасовой телемост должен был состояться 12 июля в 18:00 мск. Его организацией занимались телеканалы «Россия 1» и NewsOne. Против проведения телемоста выступили ряд украинских политических и общественных деятелей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение провести телемост предвыборным дешевым, но опасным пиаром, направленным на разделение украинцев. Позднее NewsOne прекратил подготовку телемоста из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».

«Россия 1» — государственный телеканал, принадлежащий ВГТРК. NewsOne принадлежит депутату Верховной рады от «Оппозиционного блока» Тарасу Козаку.