Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких». В сообщении на сайте телеканала говорится, что попытки организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов гражданами Украины и России привели к «массированной информационной атаке» со стороны ряда политических партий.

«В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала,— отмечает NewsOne.— Мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы. Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, и поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ».

Журналисты подчеркнули, что хотят, «чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно».

Напомним, двухчасовой телемост должен был состояться 12 июля в 18:00 мск. Украинский телеканал отмечал, что граждане Украины «с нетерпением и огромным интересом ждут этого события». Против проведения телемоста выступили ряд политических и общественных деятелей. В том числе глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко и секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение провести телемост предвыборным дешевым, но опасным пиаром, направленным на разделение украинцев. «Мы не лагерь. И нас не надо делить. Сейчас вами манипулируют политики, которые очень хотят попасть в парламент»,— уверен господин Зеленский.

«Россия 1» — государственный телеканал, принадлежащий ВГТРК. NewsOne принадлежит депутату Верховной рады от «Оппозиционного блока» Тарасу Козаку.