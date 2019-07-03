Россия ждет нового ответа Украины на ноту о задержанных моряках

Москва не получала нового ответа Киева на свою ноту относительно украинских моряков и продолжает ждать развития событий, сказал «РИА Новости» замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Он напомнил о несогласованном первом варианте ответа и предложил Украине прислать новый ответ, если ее позиция поменяется.

«После того как эта нота к нам пришла, там разразился какой-то скандал между президентом и министром иностранных дел. Будем ждать, как будут развиваться события. Наша нота направлена. Если позиция Киева поменяется, значит, они должны будут прислать другую ноту»,— сказал дипломат.

25 июня МИД России направил в Международный трибунал ООН ноту, в которой предлагались варианты, как украинская сторона может способствовать освобождению задержанных в ноябре 2018 года моряков в рамках российского уголовно-процессуального законодательства. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не согласился с предложением России, отметив, что россияне пытаются заставить Киев признать уголовное преследование моряков, а также косвенно и оккупацию Крыма. Украинский президент Владимир Зеленский попросил председателя правительства Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности Павла Климкина за несогласованный с президентом ответ на ноту российского МИДа. А затем господин Зеленский обратился к Верховной раде с просьбой уволить министра иностранных дел.

Глава украинского государства призвал президента России Владимира Путина вернуть украинских моряков домой. В Кремле говорили, что вопрос о передаче украинских моряков не будут рассматривать до вынесения им судебного приговора.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».