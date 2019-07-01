Зеленский попросил премьера наказать главу МИДа за несогласованный ответ на ноту России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил председателя правительства Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Украины Павла Климкина, а Верховную раду — рассмотреть повторное представление об увольнении министра. Причиной недовольства стал несогласованный с президентом ответ МИД Украины на ноту МИД России от 25 июня о задержанных в Керченском проливе украинских моряках, сообщили в пресс-службе господина Зеленского.

«Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать»,— говорится в письме президента премьер-министру.

По словам главы администрации президента Андрея Богдана, действия господина Климкина на посту министра иностранных дел противоречат конституции Украины, так как он обязан докладывать о всех важных событиях, касающихся внешней политики страны.

Также от лица президента господин Богдан заявил, что процедура возвращения моряков, предложенная Россией, является «неприемлемой для Украины», но в ходе переговоров «стороны могут найти компромисс — без ущерба для интересов нашего государства».

В ближайшее время президент Украины повторно направит в Верховную раду представление об увольнении Павла Климкина с поста министра иностранных дел. 6 июня Рада уже отказывалась отправить господина Климкина в отставку.

25 июня МИД России направил в Международный трибунал ООН ноту, в которой предлагались варианты, как украинская сторона может способствовать освобождению моряков в рамках российского уголовно-процессуального законодательства. Господин Климкин не согласился с предложением России, отметив, что россияне пытаются заставить Украину признать уголовное преследование моряков, а также косвенно и оккупацию Крыма.

Позднее, господин Зеленский потребовал от МИД Украины объяснений, почему он узнает о ходе обсуждений ситуации с украинскими моряками «из интернета». Глава украинского государства призвал президента России Владимира Путина вернуть украинских моряков домой.

О перспективах развития отношений Киева и Москвы при новом президенте Украины читайте в материале “Ъ” «Молчание Владимира Путина».