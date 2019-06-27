Климкин не согласился с позицией России по украинским морякам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не согласился с предложением России по украинским морякам. Так он прокомментировал дипломатическую ноту из России, касающуюся исполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

«В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ»,— пишет господин Климкин в Facebook.

«Так не будет»,— заявил министр.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Россия тогда закрыла пролив и задержала три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. В Кремле говорили, что вопрос о передаче украинских моряков не будут рассматривать до вынесения им судебного приговора.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».