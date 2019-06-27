Зеленский призвал Путина вернуть домой украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков, которых в ноябре 2018 года задержали в Керченском проливе. «Я хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину: у нас у всех есть дети. Верните детей родителям»,— сказал господин Зеленский, выступая на пресс-конференции в Киеве (цитата по УНИАН).

Владимир Зеленский добавил, что МИД Украины не согласовал с ним ответ на ноту России по вопросу об освобождении украинских моряков. По словам президента, о действиях ведомства он узнал «из интернета». «Я говорю о ноте, которую мы получили от России о возвращении наших моряков, и о нашей ответной ноте, которую отправил МИД. Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту Российской Федерации, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины»,— заявил господин Зеленский.

Напомним, МИД РФ направил в Международный трибунал ООН ноту, в которой предлагались варианты, как украинская сторона может способствовать освобождению моряков в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не согласился с предложением России, отметив, что россияне пытаются заставить Украину признать уголовное преследование моряков, а также косвенно и оккупацию Крыма.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 задержанных украинских моряка. Россия 25 ноября задержала три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. В Кремле говорили, что вопрос о передаче украинских моряков не будут рассматривать до вынесения им судебного приговора.

О судьбе украинских моряков читайте в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».