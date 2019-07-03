Жилье с видом на конфликт

Массовый спрос на зарубежную недвижимость нашел новые точки роста. По итогам первой половины 2019 года количество россиян, планирующих купить квартиру в Турции, выросло почти в три раза, в Грузии — почти в пять раз. В первом случае аналитики предупреждают о высоких рисках, указывая на непредсказуемую политику властей и массовую миграцию из страны. Зато Грузия, несмотря на текущий политический конфликт, может стать для российских покупателей жилья новой Латвией.

За первое полугодие число заявок на покупку недвижимости в Турции выросло в 2,8 раза относительно аналогичного периода прошлого года, подсчитали аналитики Prian.ru. Они указывают, что страна стала вторым по популярности зарубежным направлением по итогам первого полугодия: годом ранее она находилась на четвертой позиции. Первое место занимает Испания.

То, что недвижимость в Турции все больше привлекает иностранцев, подтверждается данными Института статистики страны: по его подсчетам, в мае 2019 года в республике продано 82,3 тыс. объектов недвижимости, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель вырос на 31,3%.

На долю иностранцев пришлось 3,9 тыс. сделок, что на 62,5% больше, чем в прошлом году.

Наиболее активные покупатели турецкой недвижимости — выходцы из Ирака и Ирана. Следом идут граждане России, Афганистана и Саудовской Аравии.

Одним из факторов высокого спроса на турецкую недвижимость аналитик Prian.ru Анастасия Фалей называет снижения курса лиры: за первое полугодие валюта подешевела по отношению к доллару на 8%. «Кроме того, в Турции покупка недвижимости дает право получения вида на жительство»,— добавляет она. Она говорит, что основными покупателями турецкой недвижимости являются пенсионеры. Руководитель турецкого направления Tranio.ru Мария Жарая указывает, что интересом у покупателей пользуются прежде всего квартиры в ценовом диапазоне €80–100 тыс. «В Европе за такие деньги хорошую недвижимость найти невозможно, а в Турции — вполне реально»,— рассуждает она.

Основатель портала Indriksons.ru Игорь Индриксонс объясняет, что заключать в Турции выгодные сделки сейчас реально на вторичном рынке, «можно найти варианты за $50 тыс.». Он связывает большие дисконты с массовой миграцией из страны. Число желающих покинуть Турцию растет с 2016 года, после неудавшейся попытки военного переворота. Согласно Турецкому институту статистики, в 2017 году число мигрантов выросло на 42,5%, до 253 тыс. человек год к году. Как сообщало местное издание Ahval, население покидает Турцию из-за «чувства опасности, политического давления и недостатка свобод». На этом фоне господин Индриксонс называет вложение денег в турецкую недвижимость рискованным. «Действия властей непредсказуемы, в какой-то момент иностранцам могут в один день запретить владеть жильем в стране»,— говорит он.

Между тем у россиян все большей популярностью пользуется также конфликтная Грузия. По расчетам Prian.ru, число заявок на подбор недвижимости в стране за первое полугодие выросло в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рейтинге популярности страна поднялась с 23-го на 15-е место. «Для этого есть предпосылки: законы страны разрешают иностранцам покупать недвижимость, соотношение цены и качества кажется привлекательным»,— поясняет Анастасия Фалей. По ее словам, кроме курортного жилья в стране активно предлагается инвестиционное: местные управляющие заявляют о доходности до 20–25%. Обострение отношений с Россией, по ее мнению, не снизит резко популярность Грузии, последняя неделя не показала такой динамики. С ней согласен Игорь Индриксонс, который приводит в пример Прибалтику: «Конфликты постоянно возникают, но россияне все это время активно покупают жилье в Юрмале, получают в Латвии вид на жительство».

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев