Над сборной России нависли 100 допинг-проб Но на Играх 2020 года в Токио она выступит

В отношении российских спортсменов будет возбуждено более 100 дел, связанных с возможным использованием допинга во время сочинской зимней Олимпиады 2014 года. Около 45 из них уже рассматриваются международными спортивными федерациями. Однако на участие российской сборной в Олимпиаде 2020 года в Токио эти дела не повлияют.

По итогам первой волны проверки данных московской лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA), в отношении российских спортсменов, выступавших на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, будет возбуждено около 100 дел. Об этом на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне заявил глава WADA британец Крейг Риди.

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Напомним, 17 января эксперты агентства получили данные 2262 допинг-проб из базы Московской антидопинговой лаборатории, в результате чего было объявлено о сохранении статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу. Теперь же WADA собирает доказательства по конкретным делам, и, как сообщил ТАСС генеральный директор WADA швейцарец Оливье Ниггли, более 45 из них уже переданы международным федерациям.

«В процесс вовлечено несколько видов спорта, и он продолжается,— сказал господин Ниггли.— Каждая федерация получит пакет доказательств, и затем они должны проанализировать полученные данные и решить, достаточно ли им будет этого для продолжения работы, или же потребуются дополнительные консультации. На сегодня мы передали немногим больше 45 дел, плюс необходимые данные получила Athletics Integrity Unit (орган по надзору за соблюдением антидопинговых и этических правил в легкой атлетике.— “Ъ”). Наша работа несколько отличается от работы федераций, поэтому не знаю, сколько дел они откроют».

При этом вопрос участия сборной России в Олимпиаде в Токио 2020 года не является предметом обсуждения. По словам Оливье Ниггли, в настоящий момент «речь идет об индивидуальных делах, и они могут повлиять только на конкретных спортсменов, которые все еще соревнуются».

Арнольд Кабанов