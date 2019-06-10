Легкую атлетику обсудили на уровне министерства

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил озабоченность в связи с ситуацией во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которой в минувшие выходные в очередной раз было отказано в восстановлении потерянного в начале допингового кризиса статуса. Господин Колобков, правда, списал отказ в значительной степени на влияние «массированной кампании в СМИ», но дал понять, что намерен жестко контролировать расследования по мотивам создавших негативный фон публикаций. А заявление знаменитой прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, потребовавшей смены руководства ВФЛА, назвал «плохим сигналом» для организации.

В понедельник в Министерстве спорта РФ прошло совещание, посвященное ситуации в отечественной легкой атлетике. Она находится под санкциями с конца 2015 года, то есть фактически с момента начала допингового кризиса. Накануне Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) в очередной раз отказала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в восстановлении статуса, несмотря на то, что та формально выполнила практически все условия, указанные в «дорожной карте» головной структуры.

Ожидаемым отказ сделал информационный фон, на прошедшей неделе превратившийся в крайне негативный. В минувшие выходные издание The Sunday Times рассказало о деле известного прыгуна в высоту Данила Лысенко, представившего в антидопинговые органы фальшивую справку о том, что в день проведения внесоревновательного теста он болел. Источники утверждали, что о происхождении документа знали руководители ВФЛА, включая ее президента Дмитрия Шляхтина.

Позже агентство Reuters опубликовало расследование, в котором говорилось, что сразу несколько специалистов, ранее дисквалифицированных после признания виновными в различных допинговых нарушениях, по-прежнему сотрудничают с российскими легкоатлетами. Речь шла, например, о тренерах Владимире Мохневе, Валерии Волкове и Сергее Португалове. Кроме того, агентство утверждало, что попавший под пожизненную дисквалификацию бывший наставник российских ходоков Виктор Чегин учредил ЧОП, занимающийся охраной того самого центра подготовки, которым господин Чегин руководил до скандала.

Глава комиссии World Athletics, занимающийся мониторингом ситуации в российской легкой атлетике, Руне Андерсен дал понять, что в международной федерации чрезвычайно серьезно отнеслись к этим сообщениям. Господин Андерсен сказал, что они «ставят под сомнение» способность ВФЛА «обеспечивать соблюдение допинговых дисквалификаций», а также тот факт, что «российские атлеты успели принять новую антидопинговую культуру».

Комментарии Павла Колобкова по поводу происшедшего во многом повторяли комментарии других российских официальных лиц. В частности, по словам господина Колобкова, у него «есть ощущение, что это было сделано под влиянием массированной кампании в СМИ»:

«Публикации выходили почти каждый день. Они могли заранее обратиться за разъяснениями, но предпочли выдать свои материалы 5–6 июня, прямо накануне совета»,— заявил министр спорта РФ.





Говоря о якобы незаконной деятельности ряда специалистов, Павел Колобков сообщил, что в российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) «о некоторых проблемах знали, но не усматривают нарушений правил»: «У них есть целый отдел, который занимается расследованием таких случаев и готовит ряд дел, по которым могут предъявить обвинения. Это и зона ответственности спортсмена: если они работают с такими тренерами — понесут наказание. Но этот факт еще надо доказать. Поэтому я обратился к РУСАДА, чтобы они запросили у Всемирного антидопингового агентства (WADA) разъяснения». «Но я заявляю, что никто из тренеров, которые были официально дисквалифицированы, не ведет запрещенную деятельность, не получают никаких государственных средств, не являются тренерами ни одного из спортсменов, не присутствуют ни на одной из тренировок»,— заметил господин Колобков.

При этом министр дал понять, что будет контролировать расследование «дела Лысенко», которое пообещал провести Дмитрий Шляхтин, а также инициировал расследование случаев с упомянутыми в прессе дисквалифицированными тренерами. Он подчеркнул, что «не исключает лишения аккредитаций региональных федераций», если будет выявлено, что они сотрудничали с такими специалистами.

Кроме того, Павел Колобков назвал «плохим сигналом» и «неприятной информацией для федерации» открытое письмо чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене. В нем она призвала руководство ВФЛА уйти в отставку. «Значит, у них нет прямого взаимодействия с ведущими спортсменами, с молодыми ребятами»,— резюмировал министр.

Оценивая деятельность непосредственно Дмитрия Шляхтина, Павел Колобков заметил, что тем «был проделан очень большой объем работы, но результат пока не достигнут»: «Сейчас будем с ним этот вопрос обсуждать. Конечно, он устал уже, это понятно. Будем разговаривать и обсуждать, насколько он уверен, что способен довести ситуацию до логического завершения».

Арнольд Кабанов