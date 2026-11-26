Как известно, школы страны переходят на новые единые учебники, в том числе по русскому языку и литературе. Соответствующие пособия для 10-11-х классов поступят в храмы науки с 1 сентября 2027 года. Финальное произведение подводит итог и позволяет сделать вывод о том, каким было творчество того или иного литератора. Что касается Пушкина, раньше акцент делали на любовной и вольнолюбивой лирике, теперь же фокус смещен несколько в другую сторону.