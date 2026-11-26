«Аналогии понятны»
Дмитрий Дризе — о новых трактовках творчества Александра Пушкина
Российские школьники завершат изучение творчества Александра Пушкина стихотворением «Клеветникам России». Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская. По ее словам, фактически это заключительный текст перед выпускным экзаменом. Подобные изменения зафиксированы в новых единых учебниках по русскому языку и литературе для 10–11-х классов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе опасается перегибов в изучении творчества великого поэта.
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Как сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская, творчество Александра Сергеевича Пушкина теперь представлено во всех классах российских школ. Стихотворение «Клеветникам России» — это заключительный текст, с которым встречаются выпускники, учащиеся 11-го класса. Фактически это последнее произведение перед выпускным экзаменом.
Как известно, школы страны переходят на новые единые учебники, в том числе по русскому языку и литературе. Соответствующие пособия для 10-11-х классов поступят в храмы науки с 1 сентября 2027 года. Финальное произведение подводит итог и позволяет сделать вывод о том, каким было творчество того или иного литератора. Что касается Пушкина, раньше акцент делали на любовной и вольнолюбивой лирике, теперь же фокус смещен несколько в другую сторону.
В этой связи не лишним будет совершить краткий экскурс в историю. В ноябре 1830 года в Царстве Польском, входившем в состав Российской империи, вспыхнуло вооруженное восстание за независимость. Русская армия начала операцию по его подавлению. Либеральная европейская общественность, в первую очередь вольнолюбивая Франция, развернула активную кампанию в поддержку польских повстанцев. Пушкин написал им жесткий стихотворный ответ, напомнив, в частности, о судьбе Наполеона Бонапарта и его неудачной российской кампании:
«Вы грозны на словах — попробуйте на деле!»,«Оставьте: это спор славян между собою»,«Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык?».
Не будем цитировать произведение полностью — аналогии с днем сегодняшним понятны, так что лишние выводы можно не делать.
Естественно, что двор — или, как сейчас сказали бы, администрация — императора Николая I Павловича это стихотворение приветствовал. В отличие от некоторых друзей поэта. Либерализм уже тогда волновал умы русской интеллигенции. Но вот что интересно: в советской учебной литературе Пушкин представал бунтарем, человеком вольных взглядов, который критически относился к деспотизму и самодержавию. Ключевое стихотворение школьной программы — «К Чаадаеву»:
«Товарищ, верь: взойдет она,Звезда пленительного счастья,Россия вспрянет ото сна,И на обломках самовластьяНапишут наши имена!».
Даже фильм такой есть из золотой коллекции советского кино — про декабристов, «Звезда пленительного счастья».
К слову, в советской историографии Польское восстание 1830 года трактовалось как «прогрессивное национально-освободительное выступление против царизма». Однако оно провалилось из-за классовой ограниченности шляхты, то есть дворян. Что касается «клеветников России», то советские литературоведы ссылались на то, что великий поэт защищал не царизм, а народ и страну от новой иностранной интервенции. Как бы то ни было, выходит, что многогранный он, Александр Сергеевич, — недаром ведь «наше все».