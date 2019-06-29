Анкара просит Москву ответить за Дамаск

Запланированная на субботу встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита G20 в Осаке омрачена перестрелкой между турецкими и сирийскими военными на границе зоны деэскалации Идлиб. Разбираться в инциденте, в результате которого погиб один турецкий военный, придется Москве. Военный атташе России в Анкаре был вчера вызван в Генштаб Турции.

Один военный погиб и трое получили ранения в результате обстрела турецкого наблюдательного пункта в районе зоны деэскалации Идлиб (помимо одноименной провинции в нее входят части провинций Латакия, Алеппо и Хама). В Министерстве обороны Турции заявили, что обстрел велся с территории, подконтрольной сирийскими правительственными силами, и был умышленным.

После инцидента в Генштаб Турции был вызван российский военный атташе. Напомним, согласно подписанным в сентябре прошлого года в Сочи договоренностям, мониторинг ситуации в этом районе Анкара ведет совместно с Москвой. При согласовании российских и турецких военных блокпосты с наблюдателями обеих стран были размещены вокруг зоны деэскалации Идлиб (то есть уже на территории Сирии). Как утверждает турецкое информагентство «Анадолу», до сведения российской стороны было доведено, что «Турция даст самый жесткий ответ на любые обстрелы наблюдателей в Идлибе», тем самым Москву фактически в очередной раз призвали повлиять на сирийских военных.

Еще в начале недели Турция начала переброску спецназа и военной техники на границу с Сирией. Вчера же «Анадолу» сообщило, что турецкие военные нанесли «массированный удар» по позициям сирийской армии. По данным сирийских СМИ, снаряды упали в районе деревень на северо-западе провинции Хама, был нанесен ответный удар.

Турецкие наблюдательные посты подвергаются атаке уже в шестой раз с конца апреля, когда ситуация вокруг зоны деэскалации Идлиб резко обострилась. Источники “Ъ” в турецких госструктурах отмечают, что эти посты — серьезное препятствие для сирийской армии в продвижении вглубь зоны деэскалации.

Две предыдущие атаки произошли 13 и 16 июня. В ходе первой из них были ранены трое турецких военных. Тогда президент Эрдоган лично предупредил, что Анкара не оставит нападение на свои посты без ответа. «Мы стоим на том, чтобы сохранять перемирие. У нас были раненые и погибшие, и та сторона за это уже заплатила. Но если сирийский режим будет продолжать нападения на наши наблюдательные пункты, мы молчать не будем и сделаем, что надо»,— сказал он журналистам.

А спустя неделю президент сообщил, что обсудит ситуацию в Идлибе, включая обстрелы турецких постов, со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Японии. «Мы с Россией достигли определенных договоренностей по Идлибу. Также мы работаем вместе с Ираном, провели ряд трехсторонних саммитов по Сирии. У нас в Идлибе 12 наблюдательных пунктов, в задачи которых входит обеспечение безопасности в регионе. К сожалению, сирийский режим представляет угрозу для наших наблюдательных пунктов»,— отметил он.

Однако, по данным Минобороны РФ, 13 июня турецкий пост обстреляли не сирийские военные, а «террористы-союзники "Джебхат ан-Нусры"» (террористическая организация, запрещена в РФ).

В итоге по координатам, указанным турецкой стороной, российские самолеты нанесли четыре бомбовых удара, уничтожив «крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии».

В последнее время Москве с трудом удается сдерживать напряжение между Анкарой и Дамаском. Сирийские власти отзываются о Турции не иначе как об оккупантах и мечтают о возвращении Идлиба под свой контроль. «Это то, на что мы надеемся и над чем работаем, поскольку оккупация неприемлема в нашем веке»,— заявил 18 июня глава МИД Сирии Валид Муаллем в ходе переговоров в Пекине. По его словам, «турецкий режим, который оккупирует части сирийской территории, должен вывести оттуда свои войска и признать территориальную целостность Сирии». При этом министр подчеркнул, что Дамаск не ищет военной конфронтации с Анкарой.

Опрошенные “Ъ” эксперты уверены, что инцидент не нанесет вред российско-турецким отношениям. «Скорее всего, случившееся поспособствует еще более тесной координации как в вопросах политического урегулирования в Сирии, так и в том, что касается ситуации на земле, непосредственно в Идлибе»,— сказал “Ъ” директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев. Эксперт не исключает, что атака на наблюдательный пост могла быть провокацией. «Тут может быть любой сценарий, кто-то хотел спровоцировать сирийских военных или, наоборот, Турцию, чтобы расколоть "астанинскую тройку" (в нее входят Россия, Турция, Иран). В любом случае Москва не позволит превратить этот инцидент в противостояние между сирийской и турецкой армиями»,— сказал он. Господин Гаджиев подчеркнул, что сирийское правительство прекрасно понимает, что за его действия в отношении Турции придется так или иначе отвечать России как одному из гарантов сирийского перемирия.

При этом едва Анкара пойдет на резкую эскалацию после последнего инцидента. «Турция также выступает гарантом и вряд ли станет рисковать своей ролью и имиджем в рамках астанинского процесса»,— добавил он.

Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев также не исключил, что инцидент мог быть провокацией. Он напомнил, что в Турции уже звучали голоса, правда, со стороны маргинальных политических сил, что в ближайшее время могут начаться официальные контакты между сирийской и турецкой сторонами. «Подобного рода инциденты в зависимости от того, были они спланированы или случайны, закрывают дорогу к любым официальным переговорам. Если бы Турция без России и всех остальных могла стереть в порошок сирийский режим, она бы давно это сделала. Но ситуация очень сложная, всем приходится договариваться. Очевидно, Анкара не справляется со взятыми на себя в Сочи обязательствами по размежеванию террористов и сирийской вооруженной оппозиции в Идлибе»,— сказал он.

Турецкий политический аналитик Yetkin Report Мурат Еткин, напротив, считает, что это сирийский режим не хочет делать разграничений между вооруженной оппозицией и террористами. «Боюсь, это вбивает клин между позициями России и Турции»,— сказал он. По мнению эксперта, трения вызывают и нападения сирийских военных на турецкие блокпосты, на что неоднократно жаловалась официальная Анкара. «Последний инцидент был очень опасным»,— сказал он. Эксперт не исключил, что это могла быть провокация, нацеленная на разрушение российско-турецкого сотрудничества. При этом он выразил уверенность, что такого развития событий не будет — напротив, в Анкаре рассчитывают на помощь Москвы в сдерживании Дамаска.

Марианна Беленькая, Елизавета Наумова, Кирилл Кривошеев