Российские военные уничтожили скопление сирийских боевиков по просьбе Турции

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли четыре бомбовых удара по террористам, которые обстреляли пост вооруженных сил Турции в Идлибе, сообщает Минобороны. «В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста»,— говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что турецкое командование обратилось в Центр примирения враждующих сторон с просьбой нанести удары по позициям террористов из-за угрозы жизни личного состава. Турецкий пост обстреляли радикальные формирования, союзные террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), уточняется в сообщении ведомства.

Напомним, ситуация на севере Сирии резко обострилась в начале мая. В ответ на обстрелы боевиков сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Деэскалация перешла в нападение».