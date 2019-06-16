Турция заявила о минометном обстреле наблюдательного пункта в Сирии

Министерство национальной обороны Турции заявило об атаке на свой наблюдательный пункт на севере Сирии. «Из находящегося под контролем сирийского режима (президента Башара Асада.— “Ъ”) региона Талл-Базан был совершен преднамеренный минометный обстрел по нашему наблюдательному пункту под номером девять в зоне деэскалации "Идлиб"»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Как отмечается, в результате обстрела никто не пострадал, однако был нанесен ущерб оборудованию и материалам. «В связи с этим нападением были предприняты необходимые действия совместно с Россией»,— добавили в ведомстве.

Напомним, что это уже второй случай нападения на турецкий наблюдательный пункт в Идлибе за несколько дней. 13 июня Анкара заявила о минометном обстреле из региона Аш-Шария со стороны радикальных формирований, союзных террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). По просьбе Турция Россия нанесла четыре бомбовых удара по террористам.

Обстановка на севере Сирии резко обострилась в начале мая. После обстрелов боевиков сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб.

Подробнее — в материале “Ъ” «Деэскалация перешла в нападение».