В Сирии похоронили «символ революции»

Сирийская оппозиция оплакивает гибель «певца революции», убитого в конце прошлой недели в ходе боев на северо-западе страны, в провинции Хама. За последние трое суток здесь с обеих сторон конфликта погибли свыше 250 человек, в том числе дети. Ситуация вокруг зоны деэскалации Идлиб на севере Сирии вызывает обеспокоенность международного сообщества. С одной стороны, согласно достигнутым Россией и Турцией осенью прошлого года договоренностям, крупномасштабной операции в этом районе не проводится, с другой — число жертв неуклонно растет. «Официально о битве за Идлиб не говорят, но она идет»,— считают опрошенные “Ъ” эксперты.

В воскресенье в сирийском населенном пункте Дана, примерно в 6 км от турецкой границы и в 30 км западнее Алеппо, хоронили «певца сирийской революции», бывшего вратаря сирийской молодежной сборной по футболу, любимца всей страны Абдель Бассета ас-Сарута. В начале волнений в Сирии в 2011 году он занял сторону оппозиции и стал одним из символов протестного движения, исполняя песни против сирийского режима, а затем взяв в руки оружие. В последнее время он возглавлял один из отрядов вооруженной оппозиции поддерживаемой Турцией группировки «Джейш аль-Изза».

В декабре 2014 года Абдель Бассет ас-Сарут, разочарованный неудачами вооруженной оппозиции, заявил, что принес присягу «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в РФ), хотя эксперты утверждают, что он никогда не воевал в рядах этой террористической группировки и его заявление было сделано на эмоциях после ухода оппозиции из Хомса. Сам бывший футболист позднее отрицал свою связь с ИГ. В боях за Хомс погибли четыре брата и отец Абдель Бассета ас-Сарута, а он сам покинул город и отправился в Идлиб среди сотен бойцов, согласно договоренности, достигнутой с правительством.

Абдель Бассет ас-Сарут был ранен 6 июня в боях недалеко от города Хама и скончался спустя два дня в госпитале на территории Турции. В день его похорон сирийская молодежь, для которой он был долгие годы иконой, расходится во мнениях о его личности.

Одни называют его террористом, другие — героем и «сирийским Робин Гудом». Но все сходятся во мнении, что его жизнь и смерть — одна из самых ярких страниц в истории сирийского конфликта.

«6 июня 2019 года с наступлением темного времени суток около 500 боевиков террористической группировки “Хайат Тахрир аш-Шам” (ХТШ, бывшая “Джебхат ан-Нусра”; запрещены в РФ) и союзных им формирований атаковали позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Джуббайн и Тель-Милх в провинции Хама. В наступлении боевиков участвовало шесть танков, четыре боевые машины пехоты, 20 автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и другая военная техника» — так описал бой, в котором, скорее всего, и был ранен Абдель Бассет ас-Сарут, руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Оппозиционные СМИ характеризуют происходящее с конца прошлой недели наступление боевиков ХТШ и вооруженной оппозиции как контратаку против правительственных сил в ответ на бомбардировку Идлиба. «Режим, поддерживаемый Россией, нарушил зону деэскалации на 67 кв. км и нанес сотни ударов по мирному населению в нарушение соглашения. В ответ сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, нарушила зону деэскалации на 38 кв. км»,— написал в своем Twitter турецкий аналитик Омер Озкизилджик. «Битва за Идлиб де-факто уже идет, хотя Россия и Сирия говорят только о локальных операциях. Но Анкара и оппозиция восприняли это как начало битвы за Идлиб и начали наступление, чтобы продемонстрировать свои возможности и указать, что поход на Идлиб обойдется для Асада слишком дорогой ценой»,— сказал “Ъ” эксперт РСМД Кирилл Семенов.

Российские источники “Ъ” в Сирии отмечают, что оппозиция постоянно провоцировала проправительственные силы на то, чтобы они начали наступление.

Пока эксперты спорят о том, кто начал первым и кому это было выгодно, фактом остается обострение с конца апреля ситуации вокруг зоны деэскалации Идлиб, куда помимо одноименной провинции входят приграничные районы провинций Латакия, Алеппо и Хама. За это время базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» зафиксировала свыше тысячи ударов, нанесенных по Идлибу российской и сирийской авиацией и около 4,5 тыс. столкновений между проправительственными силами и различными группировками (как ХТШ, так и вооруженной оппозиции). Только за последние трое суток, по данным обсерватории, погибли свыше 250 человек с обеих сторон конфликта. С 30 апреля общее число жертв превысило 1400 человек, из них около 400 — гражданские лица. По данным ООН на 7 июня, с конца апреля в ходе боев на северо-западе Сирии погибли 160 гражданских лиц, более 300 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Одновременно Human Rights Watch и другие правозащитные организации обвиняют Россию и Сирию в использовании в ходе операции в зоне деэскалации Идлиб запрещенных кассетных и фосфорных бомб. Москва эти обвинения отрицает и подчеркивает, что удары наносятся только по позициям террористов.

Бои идут с переменным успехом, верх берут то одни силы, то другие. Так, в ночь на воскресенье сирийская авиация атаковала тыловые базы боевиков на юге провинции Идлиб в ответ на ракетный обстрел военного аэродрома в окрестностях города Хама. До этого оппозиционные источники сообщали об отступлении российских военных с одной из баз в провинции Хама. Официальных подтверждений этой информации нет.

В то же время источник “Ъ” в Сирии подтверждает использование вооруженными группировками зенитных управляемых ракет против российских и сирийских самолетов, которые, вероятнее всего, поставляет оппозиции Турция.

Источник отмечает, что пока применение этих ракет ограничено, но уже сам факт их использования является серьезным сигналом Анкары в адрес Москвы. «Если эскалация в районе Идлиба будет продолжена, оппозиционные группировки будут применять ПВО более активно»,— считает источник. По его мнению, идет борьба за территорию, задача Дамаска и Москвы отодвинуть боевиков от сирийских городов и российской авиабазы Хмеймим, в то время как Турция поддерживает ХТШ и вооруженную оппозицию живой силой и оружием.

Вылазки террористов из сирийской провинции Идлиб являются неприемлемыми, ответственность за их прекращение лежит на Турции, заявил в начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Со своей стороны, в МИД РФ подчеркивают, что Москва продолжает интенсивные контакты с Анкарой по ситуации в Идлибе.

Марианна Беленькая