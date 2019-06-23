Украинских кандидатов проверяют на оседлость

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины завершила регистрацию партийных списков и кандидатов в одномандатных округах на досрочных выборах в Верховную раду. Среди претендентов на депутатские кресла немало новых лиц, но хватает и тех, кто давно знаком украинцам. Среди них экс-глава Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и несколько фигурантов громких расследований.

Выборы депутатов Верховной рады будут досрочными и пройдут 21 июля, такое решение вынес Конституционный суд Украины, признав законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередного голосования. Вопрос, чьи имена окажутся в избирательных бюллетенях, еще открыт. ЦИК завершила прием документов для регистрации в качестве кандидатов в депутаты, но некоторым из претендентов может быть отказано в допуске к выборам.

В первую очередь это касается тех, кто долгое время отсутствует в стране (по закону в избирательные списки могут быть включены только кандидаты, проживающие ко дню проведения выборов не менее пяти лет по месту своей украинской регистрации), тех, кто находится под следствием, или тех, кто одновременно находится под следствием и отсутствует на родине.

Так, рискует быть не включенным в избирательный бюллетень Андрей Клюев, занимавший при Викторе Януковиче посты первого вице-премьера, секретаря Совета национальной безопасности и обороны и даже главы администрации президента. Генпрокуратура расследует его причастность к хищениям госсобственности, а Служба безопасности Украины сообщала, что господин Клюев бежал из Киева вслед за Виктором Януковичем еще в 2014 году, с тех пор на украинскую землю не ступал ни разу, а в настоящее время живет в Московской области.

Андрей Клюев намерен избираться по одномандатному округу в Донецкой области, о чем говорится в поданных в ЦИК документах. Правда, заявление отсутствующий в стране экс-чиновник передал не сам, а через своего представителя. Сейчас комиссия решает, что же делать со скандальным претендентом.

Оказавшийся в похожей ситуации беглый экс-депутат Александр Онищенко, долгое время отсутствовавший в стране и столкнувшийся с претензиями со стороны правоохранительных органов, смог добиться регистрации. Господина Онищенко подозревают в причастности к хищениям в газовой сфере — по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, при поддержке близких к Петру Порошенко чиновников он организовал продажу газа госпредприятиям через подставные посреднические фирмы по завышенным ценам, нанеся государству ущерб в размере 1,5 млрд гривен (свыше 3,5 млрд руб.). В 2016 году Александр Онищенко был лишен депутатской неприкосновенности, но успел скрыться за границей.

Одного лишь отсутствия господина Онищенко в стране было бы достаточно для отказа в регистрации в качестве кандидата. Законодательство делает исключение для представителей ряда профессий, которым необязательно постоянно проживать в стране, чтобы быть допущенными к выборам. К ним относятся дипломаты или спортсмены и спортивные функционеры. Этой лазейкой и воспользовался господин Онищенко. Он через суд потребовал регистрации в качестве кандидата, предоставив письмо от Всеукраинской федерации конного спорта, в котором говорится, что депутат не бежал из страны, а начиная с 2016 года представлял Украину на целом ряде международных соревнований «в качестве всадника». Суд в этом споре встал на сторону «всадника» и заставил ЦИК зарегистрировать Александр Онищенко в качестве кандидата.

В свою очередь, экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили удалось убедить суд в том, что он не покидал Украину, без писем от спортивных федераций и ссылок на международные инстанции.

21 июня Печерский районный суд Киева удовлетворил иск господина Саакашвили, в котором тот требовал признать себя постоянным жителем Украины в течение последних пяти лет. Чем руководствовался судья Сергей Вовк, вынося это решение, в канцелярии суда не объяснили. А ведь это принципиально важный вопрос, так как Михаил Саакашвили был выдворен с территории Украины в феврале 2018 года и вернулся лишь в мае 2019 года, после поражения Петра Порошенко на президентских выборах. То есть он отсутствовал в стране больше года. Господин Саакашвили сам неоднократно заявлял, что вернется после смены власти, принимал украинских коллег в Нидерландах. Однако суд посчитал, что все это время Михаил Саакашвили не покидал Украину. Сам он уверяет, что его выдворение и лишение украинского гражданства указом президента Порошенко (Владимир Зеленский отменил действие этого документа всего через неделю после вступления в должность) были вопиющими нарушениями законодательства.

«Я приехал на Украину сразу после падения режима Януковича и проживал здесь с тех пор, нравится это кому-то или нет. После отмены президентом Зеленским моего незаконного ограничения на въезд время, которое я отсутствовал в Украине, не может считаться “перерывом в проживании”, что, собственно, и признал суд. Это если не принимать во внимание тот факт, что я вообще прожил в Украине половину своей сознательной жизни: учился, служил в армии и т. п.»,— написал он в Facebook.

Решение суда позволяет господину Саакашвили принять участие в выборах в качестве кандидата. В Верховную раду он после провала переговоров об объединении с политическими силами Виталия Кличко и Анатолия Гриценко пойдет во главе списка своей партии «Движение новых сил». В отсутствие лидера партия месяцами не проявляла заметной активности, и социологические агентства даже не включали ее в опросные листы при выяснении политических симпатий украинцев.

Стоит отметить, что в опросе агентства «Рейтинг», проведенном в апреле 2018 года, готовность голосовать за «Движение новых сил» высказали около 1,2% избирателей.

Матвей Шиманов, Киев