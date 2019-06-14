Украинские выборы проверяют на конституционность

Конституционный суд Украины (КСУ) приступил к рассмотрению в закрытом режиме обращения с просьбой оценить законность первого указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов. Сам глава государства утверждает, что лишь выполнил «требование народа Украины». Так или иначе, даже если суд сочтет указ неконституционным, противникам президента все равно будет непросто добиться отмены выборов.

С просьбой оценить законность указа о роспуске Рады в Конституционный суд обратились 62 депутата. Они выступили за отмену указа Владимира Зеленского от 21 мая, которым глава государства досрочно прекратил работу Верховной рады восьмого созыва и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

По итогам грядущего голосования партия «Слуга народа», формируемая командой Владимира Зеленского, может получить более сотни из 450 мест, что с учетом одномандатников и союзников из других фракций будет означать стабильное пропрезидентское большинство в Раде. В нынешнем же составе парламента открытых сторонников нового президента можно пересчитать по пальцам.

Впрочем, личная неприязнь главы государства к депутатам — это явно недостаточная причина для разгона Рады.

Основанием для роспуска президент назвал отсутствие коалиции — обязательного по закону объединения большинства депутатов, ответственного за формирование правительства.

Однако в законе не описано, как именно определить наличие или отсутствие коалиции. И эта неопределенность стала поводом для обращения в суд.

Согласно регламенту, у судей есть до полугода на рассмотрение приходящих к ним запросов и вынесение решения по ним. Однако в случае с роспуском Рады было решено поторопиться.

Накануне состоявшегося в среду первого — открытого — заседания суда президент Зеленский распространил в соцсетях видеообращение, в котором подчеркнул, что роспуск Рады — это требование народа Украины.

Позднее он приехал на заседание и выступил с обращением к судьям, рассказав, что им необходимо принять решение, за которое «не будет стыдно перед детьми». «Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона. Я уверен, что решение о роспуске Рады отвечает обоим этим критериям»,— сказал Владимир Зеленский, добавив, что украинцы аплодируют роспуску непопулярного парламента.

После этого президент покинул зал, сославшись на то, что его присутствие при рассмотрении дела может быть воспринято как давление на суд.

Позицию Владимира Зеленского перед судьями пришлось отстаивать его представителю Федору Вениславскому. Он разъяснил судьям, что, по данным администрации нового президента, коалиция развалилась еще в 2016 году, все мыслимые и немыслимые сроки для ее воссоздания или строительства новой давно уже вышли, а потому президентский указ абсолютно легитимен.

Судья-докладчик Виктор Кривенко посетовал на то, что руководство парламента так и не предоставило список депутатов, которые, по утверждению спикера Андрея Парубия, до сих пор образуют необходимый по закону альянс.

Выступления судей и представителя президента растянулись почти на весь день. Судьи спрашивали, может ли не слишком продуктивная работа Рады считаться доказательством отсутствия коалиции. Господин Вениславский в ответ предлагал затребовать у парламента документы, которые могли бы подтвердить наличие работоспособного консолидированного большинства депутатов.

Закончилось заседание сообщением главы КСУ Натальи Шапталы о том, что суд переходит к рассмотрению дела в закрытом режиме. В четверг состоялось первое такое заседание. Как долго судьи будут разбирать законность президентского указа, неизвестно. Однако Федор Вениславский предположил, что КСУ потребуется несколько недель для того, чтобы определиться с окончательным вердиктом.

Каким именно будет вердикт, ни господин Вениславский, ни кто-либо другой сейчас спрогнозировать не в состоянии. Юристы и политики отмечают, что неопределенность законов, относящихся к деятельности коалиции, превращает прогнозирование в гадание. Осложняет ситуацию и законодательный запрет на отмену или приостановку избирательной кампании, которая сейчас уже в разгаре. И если суд придет к выводу, что указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов нарушает конституцию, Украина окажется в непростой ситуации: с одной стороны, выборы незаконны, но с другой — отменить их нельзя.

«Есть вариант, что КСУ признает неконституционным указ президента, но выборы все равно состоятся. Другой вариант: суд признает выборы неконституционными. Тогда выборы должны пройти позже. Но когда? Если осенью, как быть с кандидатами, которые уже зарегистрировались? Все отменить? Так они пойдут в суды!» — прокомментировал казус украинский политолог Владимир Фесенко, слова которого приводит газета «Сегодня».

Тем временем глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского игнорировать решение КСУ в случае, если глава государства будет не согласен с вердиктом. «Даже если на коррупционной основе КСУ вынесет решение, что указ президента неконституционен, то президенту как гаранту конституции, который точно знает, что указ конституционный, можно указ не отменять»,— пояснила свою позицию госпожа Тимошенко. Она также призвала «Слугу народа» и представителей партии Святослава Вакарчука «Голос» договориться о выдвижении общих кандидатов в тех одномандатных округах, где сильны позиции людей из команды экс-президента Петра Порошенко.

Это заявление было сделано после встречи Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского, состоявшейся уже через несколько часов после выступления президента в Конституционном суде. В аппарате главы государства не раскрыли подробностей разговора двух недавних конкурентов в борьбе за высший пост, ограничившись коротким сообщением о том, что встреча была организована по инициативе госпожи Тимошенко.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией в команде Владимира Зеленского, считает, что глава «Батькивщины» пытается договориться с президентом о формировании коалиции их партий в новом составе Рады.

«Зеленский проведет в Раду очень много своих людей. Думаю, более сотни человек с учетом одномандатников. Но большинство начинается с 226 депутатов. То есть с другими фракциями точно придется договариваться. Вот с "Батькивщиной", например. Тимошенко очень хочет вернуться в премьерское кресло, после того как осталась без президентского. И именно об этом она сейчас ведет переговоры»,— сказал собеседник “Ъ”. И подчеркнул, что президент, скорее всего, еще не принял решения по поводу того, соглашаться на предложение госпожи Тимошенко или нет.

Матвей Шиманов, Киев