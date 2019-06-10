В украинской кампании нашли место русскому

Пять оппозиционных партий и движений Украины, объединившихся на прошлой неделе, опубликовали в понедельник свою политическую программу и обнародовали имена тех, кому предстоит возглавить список кандидатов на досрочных выборах в Верховную раду 21 июля. Среди них — российский бизнесмен Владимир Новинский, гражданство Украины которому было предоставлено указом Виктора Януковича в 2012 году, мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, а также целый ряд других политиков, которых принято называть пророссийскими. Корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов считает, что конкурировать им придется в первую очередь с другим политическим блоком, не скрывающим теплых чувств к Москве,— «Оппозиционной платформой — За жизнь».

На минувшей неделе сразу пять партий и движений, ориентированных на русскоязычный электорат восточных и южных областей Украины — «Оппозиционный блок», «Наши», «Возрождение», Партия мира и только заявившее о себе обновленное объединение «Доверяй делам» под руководством мэров Одессы и Харькова,— заявили о намерении идти на парламентские выборы единым списком.

Объединительный съезд оппозиционеров прошел в Киеве 7 июня, причем его участникам потребовалось на соблюдение всех формальностей всего около получаса. За это время лидеры объединяющихся партий успели произнести общие слова о необходимости спасения страны и подписать уже согласованные тексты меморандумов о создании блока. Самое главное — утверждение предвыборных списков и публикацию программных документов нового блока — отложили на понедельник, 10 июня.

В понедельник выяснилось, что во главе списка будет стоять лидер партии «Наши» Евгений Мураев. Он и сейчас депутат украинского парламента, в который прошел по одномандатному округу. Но за последние два года политик, судя по официальной статистике Рады, пропустил свыше 99% голосований по рассматриваемым депутатами законопроектам и поправкам к ним. В новом же составе парламента, как пообещал в ходе форума Евгений Мураев, он будет заметно активнее. «Мы пойдем в парламент, чтобы отменить псевдореформы, принятые под предлогом войны, мы против раскола по языковому и религиозному принципу»,— заявил господин Мураев, чья партия выступает за внеблоковый статус Украины и безусловное возобновление экономических связей с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

Другой участник нового объединения — «Оппозиционный блок» — идет еще дальше. В проекте обновленной конституции страны, подготовленном представителями этой политической силы, говорится не только о возможном отказе от ориентации на ЕС и НАТО при восстановлении торговли с самопровозглашенными республиками.

Там же новой столицей Украины объявляется Канев Черкасской области, известный в первую очередь как город, в котором похоронен Тарас Шевченко.

На объединительном форуме о Каневе не вспоминали, возможно, потому, что один из руководителей «Оппозиционного блока» Александр Вилкул на собрание не явился, сославшись на плохое самочувствие. Это, впрочем, не помешало присутствующим утвердить его в качестве второго номера списка.

Кроме господ Вилкула и Мураева в первой десятке оказались мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, главы еще трех украинских городов — Запорожья, Мариуполя и Ужгорода, а также бывший россиянин Вадим Новинский. Последний зашел куда дальше большинства выступавших, говоривших о необходимости сохранения русского языка в школах и вузах, поддержки православной церкви Московского патриархата и отказа от вступления в НАТО. Он призвал новые власти страны к прямым мирным переговорам с непризнанными республиками и Москвой. «Очень важно остановить этот гражданский конфликт — подчеркиваю, гражданский конфликт — на юго-востоке»,— объяснил политик необходимость проведения такого рода переговоров.

В официальной украинской политике такого рода заявления кроме Вадима Новинского позволяет себе разве что Виктор Медведчук. Так, несколько дней назад кум президента РФ Владимира Путина, долгое время бывший неофициальным связным Киева и Москвы, заявил, что у него есть план установления мира, уже согласованный с Донецком, Луганском и Кремлем. Подробностей он не сообщил, но, так же как и Вадим Новинский, призвал к началу прямых переговоров.

Вообще, у партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» и блока под руководством Евгения Мураева, Александра Вилкула и прочих очень много общего. Когда-то сама «Платформа» даже была частью «Оппозиционного блока», но после ссоры главных спонсоров политической силы — Рината Ахметова, делавшего ставку на группу господина Вилкула, и симпатизировавшего другой части оппозиционеров Виктора Медведчука — откололась и ушла в самостоятельное плавание. По всей видимости, весьма успешное.

Так, согласно опубликованным в понедельник результатам опроса общественного мнения, политическая сила господина Медведчука имеет все шансы сформировать вторую по числу депутатов парламентскую фракцию, пропустив вперед только «Слугу народа» президента Владимира Зеленского.

Проведенный специалистами центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований опрос показывает: за «Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы проголосовать 11,7% из числа тех, кто уже определился со своим выбором. Это значительно меньше, чем у «Слуги народа» с 43,1% поддержки, но куда больше, чем у основных конкурентов в борьбе за русскоязычного избирателя востока страны. Опрос проводился до слияния пяти оппозиционных партий и движений в общий блок, но уже после того, как о готовности объединиться заявили два будущих участника этого объединения — «Оппозиционный блок» и Партия мира. За совместный список этих двух сил готовы проголосовать 1,7% украинцев. Рейтинги трех остальных участников нового объединения колеблются в районе 1%, и пока в сумме это не дает необходимых для прохода в парламент 5%.

В оппозиционном (хотя это название условно, так как Геннадий Кернес объявлял о готовности войти в правящую коалицию) объединении пытались увеличить свои шансы на проход в Раду, ради чего вели переговоры с партией Виктора Медведчука. Причем подробности этих переговоров были раскрыты партнером господина Медведчука по политической деятельности Вадимом Рабиновичем. В самом конце мая, выступая в эфире телеканала «112 Украина», он сообщил, что Вадим Новинский выступил инициатором консультаций о возможной широкой коалиции. «Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что мы объединимся: у нас есть проблемы, присутствует и человеческий фактор. К тому же время сыграло против нас — парламентская кампания уже началась. Теперь нам буквально в течение пяти-семи дней нужно принять срочное и важное решение — объединяемся мы или нет»,— сказал тогда господин Рабинович.

Упомянутые «пять-семь дней» истекли еще на прошлой неделе, в конце которой стало понятно, что переговоры завершились провалом. В пятницу партия господина Медведчука опубликовала свой список к партийным выборам, в котором Вадим Рабинович и Виктор Медведчук занимают соответственно второе и третье места, а лидерство отдано вице-премьеру времен экс-президента Виктора Януковича Юрию Бойко.

Кстати, последний лидирует в рейтинге политиков, которых украинцы хотели бы видеть на посту премьер-министра. Согласно данным Киевского международного института социологии, господин Бойко в качестве премьера устроил бы 12,9% граждан, на втором месте — Юлия Тимошенко с 11,3%, замыкает тройку лидеров Игорь Смешко, которого во главе правительства хотели бы видеть 8,1% украинцев. Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман заслужил одобрение только 4% опрошенных.