В украинской кампании нашли место русскому

Пять оппозиционных партий и движений Украины, объединившихся на прошлой неделе, опубликовали в понедельник свою политическую программу и обнародовали имена тех, кому предстоит возглавить список кандидатов на досрочных выборах в Верховную раду 21 июля. Среди них — российский бизнесмен Владимир Новинский, гражданство Украины которому было предоставлено указом Виктора Януковича в 2012 году, мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, а также целый ряд других политиков, которых принято называть пророссийскими. Корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов считает, что конкурировать им придется в первую очередь с другим политическим блоком, не скрывающим теплых чувств к Москве,— «Оппозиционной платформой — За жизнь».
На минувшей неделе сразу пять партий и движений, ориентированных на русскоязычный электорат восточных и южных областей Украины — «Оппозиционный блок», «Наши», «Возрождение», Партия мира и только заявившее о себе обновленное объединение «Доверяй делам» под руководством мэров Одессы и Харькова,— заявили о намерении идти на парламентские выборы единым списком.
Объединительный съезд оппозиционеров прошел в Киеве 7 июня, причем его участникам потребовалось на соблюдение всех формальностей всего около получаса. За это время лидеры объединяющихся партий успели произнести общие слова о необходимости спасения страны и подписать уже согласованные тексты меморандумов о создании блока. Самое главное — утверждение предвыборных списков и публикацию программных документов нового блока — отложили на понедельник, 10 июня.
В понедельник выяснилось, что во главе списка будет стоять лидер партии «Наши» Евгений Мураев. Он и сейчас депутат украинского парламента, в который прошел по одномандатному округу. Но за последние два года политик, судя по официальной статистике Рады, пропустил свыше 99% голосований по рассматриваемым депутатами законопроектам и поправкам к ним. В новом же составе парламента, как пообещал в ходе форума Евгений Мураев, он будет заметно активнее. «Мы пойдем в парламент, чтобы отменить псевдореформы, принятые под предлогом войны, мы против раскола по языковому и религиозному принципу»,— заявил господин Мураев, чья партия выступает за внеблоковый статус Украины и безусловное возобновление экономических связей с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
Другой участник нового объединения — «Оппозиционный блок» — идет еще дальше. В проекте обновленной конституции страны, подготовленном представителями этой политической силы, говорится не только о возможном отказе от ориентации на ЕС и НАТО при восстановлении торговли с самопровозглашенными республиками.
На объединительном форуме о Каневе не вспоминали, возможно, потому, что один из руководителей «Оппозиционного блока» Александр Вилкул на собрание не явился, сославшись на плохое самочувствие. Это, впрочем, не помешало присутствующим утвердить его в качестве второго номера списка.
Кроме господ Вилкула и Мураева в первой десятке оказались мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, главы еще трех украинских городов — Запорожья, Мариуполя и Ужгорода, а также бывший россиянин Вадим Новинский. Последний зашел куда дальше большинства выступавших, говоривших о необходимости сохранения русского языка в школах и вузах, поддержки православной церкви Московского патриархата и отказа от вступления в НАТО. Он призвал новые власти страны к прямым мирным переговорам с непризнанными республиками и Москвой. «Очень важно остановить этот гражданский конфликт — подчеркиваю, гражданский конфликт — на юго-востоке»,— объяснил политик необходимость проведения такого рода переговоров.
В официальной украинской политике такого рода заявления кроме Вадима Новинского позволяет себе разве что Виктор Медведчук. Так, несколько дней назад кум президента РФ Владимира Путина, долгое время бывший неофициальным связным Киева и Москвы, заявил, что у него есть план установления мира, уже согласованный с Донецком, Луганском и Кремлем. Подробностей он не сообщил, но, так же как и Вадим Новинский, призвал к началу прямых переговоров.
Вообще, у партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» и блока под руководством Евгения Мураева, Александра Вилкула и прочих очень много общего. Когда-то сама «Платформа» даже была частью «Оппозиционного блока», но после ссоры главных спонсоров политической силы — Рината Ахметова, делавшего ставку на группу господина Вилкула, и симпатизировавшего другой части оппозиционеров Виктора Медведчука — откололась и ушла в самостоятельное плавание. По всей видимости, весьма успешное.
Проведенный специалистами центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований опрос показывает: за «Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы проголосовать 11,7% из числа тех, кто уже определился со своим выбором. Это значительно меньше, чем у «Слуги народа» с 43,1% поддержки, но куда больше, чем у основных конкурентов в борьбе за русскоязычного избирателя востока страны. Опрос проводился до слияния пяти оппозиционных партий и движений в общий блок, но уже после того, как о готовности объединиться заявили два будущих участника этого объединения — «Оппозиционный блок» и Партия мира. За совместный список этих двух сил готовы проголосовать 1,7% украинцев. Рейтинги трех остальных участников нового объединения колеблются в районе 1%, и пока в сумме это не дает необходимых для прохода в парламент 5%.
В оппозиционном (хотя это название условно, так как Геннадий Кернес объявлял о готовности войти в правящую коалицию) объединении пытались увеличить свои шансы на проход в Раду, ради чего вели переговоры с партией Виктора Медведчука. Причем подробности этих переговоров были раскрыты партнером господина Медведчука по политической деятельности Вадимом Рабиновичем. В самом конце мая, выступая в эфире телеканала «112 Украина», он сообщил, что Вадим Новинский выступил инициатором консультаций о возможной широкой коалиции. «Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что мы объединимся: у нас есть проблемы, присутствует и человеческий фактор. К тому же время сыграло против нас — парламентская кампания уже началась. Теперь нам буквально в течение пяти-семи дней нужно принять срочное и важное решение — объединяемся мы или нет»,— сказал тогда господин Рабинович.
Упомянутые «пять-семь дней» истекли еще на прошлой неделе, в конце которой стало понятно, что переговоры завершились провалом. В пятницу партия господина Медведчука опубликовала свой список к партийным выборам, в котором Вадим Рабинович и Виктор Медведчук занимают соответственно второе и третье места, а лидерство отдано вице-премьеру времен экс-президента Виктора Януковича Юрию Бойко.
Кстати, последний лидирует в рейтинге политиков, которых украинцы хотели бы видеть на посту премьер-министра. Согласно данным Киевского международного института социологии, господин Бойко в качестве премьера устроил бы 12,9% граждан, на втором месте — Юлия Тимошенко с 11,3%, замыкает тройку лидеров Игорь Смешко, которого во главе правительства хотели бы видеть 8,1% украинцев. Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман заслужил одобрение только 4% опрошенных.
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