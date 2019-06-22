Россияне меняют направления и даты

Российские туроператоры приостановили продажу туров в Грузию. Это произошло после указа президента Владимира Путина, согласно которому российские авиакомпании должны прекратить полеты в Грузию с 8 июля. Причиной стали многотысячные протесты, которые проходили в Тбилиси в четверг и в пятницу. Они начались из-за выступления в грузинском парламенте российского депутата Сергея Гаврилова. Теперь из Грузии должны вернуть всех организованных российских туристов. Специальный представитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе заявил «Ъ FM», что местные власти изучают решение российского президента, чтобы сделать соответствующие выводы.

Студентка Екатерина Петушкина уехала в Грузию на этой неделе и застала начало волнений. Но, по ее словам, никакой агрессии к ней как к русскоговорящей местные жители не проявляли: «Мы находимся в Грузии со среды, живем в центре Тбилиси. После того как приехали, вечером возвращались домой и увидели вдалеке толпы людей с флагами, которые что-то громко выкрикивали. Мы не попали под жесткий разгон, какой-то опасности или неприязни по отношению к себе не почувствовали. Мы сами купили билеты, снимаем жилье в частном секторе у грузинской женщины. Уже в понедельник днем улетаем домой, поэтому успеем вернуться до отмены авиасообщения. Мы, конечно, очень расстроены этим фактом. Я очень надеюсь, что это просто временная мера».

Россиянам, которые собирались поехать в Грузию в ближайшее время и успели внести деньги за отдых, предложат компенсацию или поездку в другую страну. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Компании уже начали отменять поездки в Грузию. Так, Tez Tour аннулировала около 3 тыс. туров. На что могут рассчитывать туристы, оплатившие поездки? И как участники рынка оценивают решение властей? На эти вопросы «Ъ FM» ответила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе: «Запрет на перелеты был достаточно неожиданным решением, потому что днем мы опрашивали операторов, что происходит с нашими туристами, не хотят ли они вернуться.

Буквально за несколько часов до рекомендации прекратить продажи и полеты наши операторы говорили, что все спокойно, экскурсионные программы не меняются, перекрытия центра Тбилиси практически никто из туристов не замечает, и по отношению к себе они не чувствуют никакой агрессии.

Мы считаем, сколько человек приобрели туры, но пока неизвестно точное количество. В данный момент там находится около 5-7 тыс. организованных туристов. Безусловно, это определенный финансовый удар для рынка, но с учетом того количества, которое приходится на организованную часть туризма в Грузии, это нестрашно. Тем, кто хочет получить компенсацию, нужно прийти в то место, где они приобретали тур и оставить заявку. Могут предложить другие варианты, перебронирование на другие даты, потому что ситуация может успокоиться, условно говоря, через месяц. Может быть выбрано другое направление, но эта опция в законе не прописана, это на усмотрение туроператора. Перебронирование происходит быстрее, чем возврат денег, который занимает минимум две недели, при идеальном раскладе».

При этом в указе Владимира Путина туроператорам рекомендовано «воздержаться» от продажи туров в Грузию. Сколько компаний решили последовать этой рекомендации, неизвестно. Клиенты туроператоров все же могут настоять на возврате средств за отмененный тур или авиаперелет, отмечает юрист, эксперт по туризму Эдуард Шалоносов: «Если кто-то спланировал путешествие, а ему отказываются возвращать средства, как правило, это туроператор, нужно написать через агентство написать на его имя претензию. Информацию узнаем у турагента лично или письменно, либо в договоре, документах. В течение десяти суток либо рабочих дней должны вернуть эти денежные средства на следующий день. Например, мы 1 января пишем, значит, нам вернуть должны 13 января. Если деньги отказываются возвращать, турист имеет право на компенсацию — возврат всей стоимости. Статья 14 четко гласит: обязан вернуть. Альтернатива может быть, только если турист сам согласиться подписать у туроператора соответствующие бумаги. Если турист самостоятельный и купил билет у авиакомпании, то компенсация будет от нее».

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Чаще всего туристы выбирают именно другую страну, а не денежную компенсацию, отмечает исполнительный директор компании «Интурист» Сергей Толчин: «Все туры, которые предполагают возврат после 8 июля, по-любому подлежат аннуляции — возврат полной стоимости. Что касается туристов, которые находятся там, было достаточно продуманное решение, потому что полеты отменили не с завтрашнего дня, а с 8 июля. Люди, конечно, в первую очередь интересуются перебронированием направления, потому что отпуск уже запланирован, и они не хотят потерять это время. Если это был пляжный отдых в Грузии, смотрят Турцию, Сочи, Крым — погода везде хорошая.

Если не находят интересный вариант, то просто возвращают деньги, либо переносят дату вылета. В этом плане хорошо, что это не очень массовое направление, и количество туров небольшое».

На сайтах российских авиакомпаний билеты в Грузию сейчас продаются. Улететь в Тбилиси сегодня и вернуться в понедельник можно за 15 тыс. руб. После 8 июля билетов нет. На своих сайтах перевозчики предлагают отправиться в другие города. При этом грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжает выполнять рейсы в Россию и обратно в обычном режиме. К примеру, улететь в Тбилиси 8 и вернуться в Москву 14 июля можно за 20 тыс. руб.

Анна Никитина