Российских туристов эвакуируют из Грузии

Десяткам тысяч россиян придется изменить планы на отпуск. Россия ввела запрет на перелеты в Грузию с 8 июля — такой указ в пятницу вечером подписал президент Владимир Путин. К тому же, согласно документу, туроператоры должны приостановить продажу туров в эту страну. Теперь правительству придется эвакуировать российских граждан, которые находятся на территории Грузии, а также перевезти их багаж. Как это будет реализовано, пока неясно.

Сейчас в Грузии находятся как минимум 5 тыс. организованных туристов, а самостоятельных наверняка еще больше, сообщила «Ъ FM» представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина: «До 8 июля предполагается, что большинство из них планово оттуда уедет, их не надо будет вывозить. Остальных будут рассаживать на ближайшие рейсы по мере возможности. У всех есть обратные билеты. Что касается самостоятельных туристов, я не очень представляю, как их вылавливать. Многие из них на отдыхе вообще не смотрят никакие новости, и они могут не знать, что 8 июля останавливаются перелеты. Сейчас пик сезона и на побережье находится очень много российских туристов. По данным Национальной администрации туризма Грузии, в 2018 году россияне были третьими по въезду — там побывал 1,7 млн гостей из России. Не факт, что все они туристы. А за пять месяцев текущего года наша страна лидирует — 540 тыс. граждан посетили Грузию. До конца года забронировано не менее 10 тыс. туров. Тем, кто оплатил, операторы вернут стоимость перелета, а потом будут разбираться с авиакомпаниями. Учитывая, что последние тоже останавливают свои рейсы, может возникнуть большой конфликт интересов».

Сейчас в Грузию летают в основном «Аэрофлот», Georgian Airways и S7. Цены на билеты из Москвы в Тбилиси и обратно варьируются от 12 до 25 тыс. руб. К слову, авиакомпания S7 уже заявила, что приостанавливает продажи на рейсы с 8 июля. С возвратом денег за авиабилеты, скорее всего, проблем не возникнет. Куда сложнее будет тем, кто забронировал туры в Грузию, подчеркивает основатель компании Biletix Александр Сизинцев: «В последнее время она стала одним из самых популярных мест отдыха у российских граждан. Потому что даже в прошлом году больше полумиллиона российских туристов побывало в Грузии. С этой точки зрения Грузия точно потеряет много. Что касается запрета на полеты с нашей стороны, то понятно, что для тех, кто забронировал билеты у авиакомпаний, сделают вынужденные возвраты.

А вот как будут возвращаться купленные туры, зависит и от противоположной стороны. Я боюсь, что здесь могут быть проблемы».

«Ъ FM» спросил у туристов, которые этим летом собираются в Грузию, будут ли они менять планы на отпуск. По их словам, запрет прямого авиасообщения серьезным препятствием не станет:

«Я планировала полететь 26 июля. Но раз прямых рейсов туда не будет с 8 числа, значит полечу через Стамбул. Если будет запрет на въезд со стороны Грузии, либо Россия добираться туда через пересадки, то тогда буду думать, куда-нибудь в другое место отправлюсь». «Я как самостоятельный турист с билетом жду самолет. Как дальше быть, не знаю. С 25 июня по 4 июля я собиралась полететь. Мне звонил папа, спрашивал, готова ли я туда поехать. Я говорю: “Да нет, все нормально, не переживай”. Сейчас я подумаю, посмотрю, что там происходит. До вторника есть время, может быть, там все успокоится, и можно будет ехать».

В организации «Турпомощь» «Ъ FM» заявили, что готовы помочь с эвакуацией россиян из Грузии. Но будут заниматься, скорее всего, только организованными туристами, добавил директор ассоциации Александр Осауленко: «Давайте все-таки дождемся решения кабмина. Что касается экстренной эвакуации российских граждан, это категория достаточно широкая, не только туристы. Поэтому “Турпомощь” и ее функционал пока к этой ситуации не относится. Но мы принимали достаточно активное участие в подобных ситуациях. Мы входили в правительственные штабы и помогали в организации вывоза туристов именно по линии туроператоров».

В СМИ появились предполагаемые оценки ущерба Грузии от запрета прямого авиасообщения с Россией. Они составят не менее полумилиарда долларов.

Петр Пархоменко, Владимир Соколов, Елена Иванова