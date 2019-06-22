Какие правила существуют в американских семьях и где в Италии лучше выгуливать домашних животных Любопытные сообщения и исследования 17–21 июня

Не запрети ближнему своему

Большинство американцев (85%) верят, что домашние правила — залог комфортной семейной жизни. А около половины семей (52%) даже устанавливают у себя в доме нечто похожее на комендантский час для детей (как правило, между 8 и 9 вечера). Об этом говорится в новом исследовании агентства OnePoll, в котором поучаствовали 2 тыс. американских родителей с детьми школьного возраста. Какие правила существуют в американских домах — в материале «Ъ».

Работа вне фильмов Marvel

Американский журнал Hollywood Reporter, основываясь на данных Box Office Mojo, составил рейтинг актеров из фильмов Marvel по сборам в прокате в картинах вне вселенной. Возглавляет список Сэмюэл Л. Джексон — его несупергеройские картины принесли в прокате свыше $3,4 млрд. Из них самым успешным релизом оказался «Конг. Остров Черепа» ($566,6 млн сборов), а самым неудачным — «Омерзительная восьмерка», заработавшая в прокате «всего» $155 млн. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Дожить до свадьбы

Свадьбу обычно считают торжеством любви, однако подготовка к этому мероприятию таит в себе большой конфликтный потенциал. Опрос немецкой компании Parship показал, что поводов для ссоры у двух влюбленных предостаточно. При этом самым вероятным большинство респондентов (40%) назвали вмешательство родителей, как своих, так и будущего супруга или супруги. Из-за чего могут ругаться немецкие пары перед свадьбой — в материале «Ъ».

Животным тут не место

Большинство итальянцев одобряет, если хозяева домашних животных выгуливают их в парках. В частности, по мнению респондентов, это приемлемо для собак (93%) и кошек (68%). Гораздо меньше они готовы терпеть животных в ресторанах (43% и 28% соответственно), супермаркетах (41% и 29%), а хуже всего относятся к домашним питомцам в музеях (37% и 29%). Где лучше всего в Италии гулять с домашними питомцами — в материале «Ъ».

Лев Кисляк, Артём Косенок, Ольга Шкуренко, Евгений Федуненко