Самые популярные домашние правила в США

Большинство американцев (85%) верят, что домашние правила — залог комфортной семейной жизни. А около половины семей (52%) даже устанавливают у себя в доме нечто похожее на комендантский час для детей (как правило, между восемью и девятью вечера). Об этом говорится в новом исследовании агентства OnePoll, в котором участвовали 2 тыс. американских родителей с детьми школьного возраста.

Самым распространенным домашним правилом стало обязательное употребление слов «пожалуйста» и «спасибо» — этого требуют 50% родителей. С небольшим отрывом от него идет призыв быть добрыми (49%) и делать уроки перед тем, как начать играть. В пятерку наиболее распространенных правил попали также «возвращать вещи на место» (46%) и «мыть посуду после еды» (46%). Что касается самых нарушаемых требований, то тут в тройке оказалась как раз немытая посуда, запрет на крики в доме и правило, запрещающее пользоваться смартфонами за семейным ужином.

Большинство американцев (84%) согласны, что тщательно спланированный досуг помогает членам семьи достигать большего взаимопонимания. Однако только в 29% семей в обязательном порядке отведено время, которое домочадцы должны уделять друг другу. Большинство респондентов (78%) хотели бы проводить с семьей больше времени. И примерно столько же (72%) согласны, что с появлением гаджетов коммуницировать внутри семьи стало сложнее: постоянно отвлекаются на смартфоны и планшеты не только дети, но и взрослые. Почти в половине семей (46%) даже установили лимит на использование стримингового сервиса Netflix (более 60 млн подписок в США). В среднем его просмотр ограничен тремя часами в день.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».