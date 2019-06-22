Где лучше всего в Италии гулять с домашними питомцами

Большинство итальянцев одобряет, если хозяева домашних животных выгуливают их в парках. В частности, по мнению респондентов, это приемлемо для собак (93%) и кошек (68%). Также, респонденты не против видеть питомцев в отелях (72% и 59% соответственно), в транспорте (71% и 62%) и готовы смириться с их присутствием на пляже (69% и 46%). Гораздо меньше итальянцы готовы терпеть животных в ресторанах (43% и 28%) и супермаркетах (41% и 29%), а хуже всего относятся, если видят их в музеях (37% и 29%). К таким выводам пришла компания YouGov, которая провела опросы среди 1 тыс. жителей Италии.

Как показало исследование, 73% итальянцев—владельцев домашних животных, считают их членами своей семьи. Чаще всего они играют с питомцами дома (73%) или на улице (48%). Также они разговаривают с ними (70%), вместе спят (41%). Почти каждый четвертый хозяин домашнего питомца (24%) берет его с собой в поездки.

Итальянцы предпочитают заводить собак (60%). Чуть менее распространены кошки (58%). Также в итальянских домах можно встретить аквариумных рыбок (14%), черепах (12%), канареек (6%), кроликов (4%), хомяков (3%), попугаев (3%) и различные виды насекомых (1%). Большинство респондентов (63%), у кого есть домашнее животное, прежде чем его завести, искали о нем информацию. Чаще всего они пытались узнать, как ухаживать за будущим питомцем (82%) и как его кормить (71%). При этом саму информацию искали в интернете (67%), узнавали у ветеринаров (47%) или друзей (40%).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».