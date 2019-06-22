Как показали себя в прокате фильмы с актерами из киновселенной Marvel

Американский журнал Hollywood Reporter, основываясь на данных Box Office Mojo, составил рейтинг актеров из фильмов Marvel по сборам в прокате в картинах вне вселенной. Возглавляет список Сэмюэл Л. Джексон — его несупергеройские картины принесли в прокате свыше $3,4 млрд. Из них самым успешным релизом оказался «Конг. Остров Черепа» ($566,6 млн сборов), а самым неудачным — «Омерзительная восьмерка», заработавшая в прокате «всего» $155 млн.

На втором месте по сборам — Джереми Реннер, также участвовавший в значительном количестве популярных франшиз. Кроме «Мстителей», он появился в фильме в рамках серии о Джейсоне Борне, а также в проектах франшизы «Миссия невыполнима». Всего в прокате фильмы вне вселенной Marvel с Реннером собрали $1,8 млрд. Самым удачным релизом была «Миссия невыполнима: Племя изгоев»: $682,7 млн, неудачным — камерная криминальная драма «Ветреная река» ($33,8 млн).

Третью строчку занимает Роберт Дауни-мл. Вне франшизы «Мстителей» фильмы с его участием в прокате заработали $1,6 млрд. Вторая часть серии картин про Шерлока Холмса с подзаголовком «Игра теней» оказалась его наиболее удачным проектом и собрала в прокате $545 млн, низкими сборами отметился низкобюджетный фильм режиссера «Железного человека» Джона Фавро «Шеф», где Дауни-мл. появился в небольшой роли.

Четвертую строчку занимает Скарлетт Йоханссон, фильмы вне киновселенной Marvel с ее участием заработали $1 млрд. Следом за ней в рейтинге находятся Крис Хемсфорт ($913,3 млн) и Марк Руффало ($848,2 млн). А Крис Эванс занимает последнее, шестое место ($159,4 млн). За время работы Капитаном Америкой он снялся всего в трех других фильмах, самым успешным из которых оказался «Сквозь снег», заработавший в прокате $86,7 млн.

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