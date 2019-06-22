Из-за чего ссорятся немецкие пары перед своей свадьбой

Свадьбу обычно считают торжеством любви, однако подготовка к этому мероприятию таит в себе большой конфликтный потенциал. Опрос немецкой компании Parship показал, что поводов для ссоры у двух влюбленных может быть предостаточно. Всего было опрошено более 1 тыс. взрослых жителей Германии, каждый мог назвать до трех возможных поводов для ссор. Самым вероятным 40% респондентов назвали вмешательство родителей — как своих, так и будущего супруга или супруги. Особенно принципиален этот вопрос для женщин. Родственники обгоняют даже споры из-за свадебного бюджета (33% респондентов). На третьем месте расположился список гостей — 26% не исключают, что могли бы поругаться из-за того, кого приглашать и не приглашать на свадьбу. Также весьма вероятными поводами для ссоры часто называли недостаточную вовлеченность одного из будущих брачующихся в подготовке и масштаб свадьбы (большой прием или скромное семейное торжество).

К остальным вопросам, касающимся свадьбы, большинство немцев относятся более-менее спокойно. Так, лишь 9% опрошенных видят конфликтный потенциал в рассадке гостей, декоре и программе торжества. Еще меньшее число респондентов обращают внимание на противоречия в месте, времени, процедуре венчания, еде и нарядах. Лишь 4% способны поругаться из-за колец или свадебного танца. А чуть больше чем каждый седьмой (13%) вообще не видит причин для ссор.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».