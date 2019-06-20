Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе приветствовал «справедливый протест» общественности, обвинив оппозицию в попытке политизировать протесты и дестабилизировать ситуацию. «Эта картина (с российским депутатом.— “Ъ”) вызвала реакцию каждого гражданина, и я солидарен с этим протестом. Это был справедливый протест, но то, что происходит последние два часа — это насилие...»,— заявил премьер журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Участники митинга в Тбилиси, требующие отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов, начали штурмовать здание парламента. В митинге участвуют около 10 тыс. человек.

Поводом для митинга стал инцидент, происшедший сегодня, 20 июня, на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Президентом ассамблеи является член российской Госдумы Сергей Гаврилов. Согласно предварительной договоренности грузинских организаторов с бюро ассамблеи, заседание должен был вести один из секретарей организации, но неожиданно для хозяев кресло спикера парламента Грузии занял сам Сергей Гаврилов. Он обратился к собравшимся на русском языке.

Оппозиционеры из партии «Европейская Грузия» сочли председательство Сергея Гаврилова на тбилисской ассамблее оскорблением.

О протестах читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».