В Тбилиси многотысячный митинг требует внеочередных выборов парламента Грузии

В Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента, где происходили все самые значимые события последних 30 лет новейшей истории Грузии, проходит «надпартийный митинг» граждан, требующих немедленной отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и назначения внеочередных парламентских выборов. В митинге участвуют около 10 тыс. человек.

Поводом для взрыва недовольства стал инцидент, произошедший в зале заседаний парламента сегодня утром, 20 июня, во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Президентом ассамблеи является член Государственной думы России Сергей Гаврилов. Согласно предварительной договоренности грузинских организаторов с бюро ассамблеи, заседание должен был вести один из секретарей организации, но неожиданно для хозяев кресло спикера парламента Грузии занял сам Сергей Гаврилов. Он обратился к собравшимся на русском языке. Оппозиционеры из партии «Европейская Грузия» сочли председательство Сергея Гаврилова на тбилисской ассамблее оскорблением. Во время перерыва они заняли все пространство президиума и не дали господину Гаврилову вновь сесть в кресло спикера. Заседание ассамблеи было прервано на неопределенное время.

Сергей Гаврилов открыто декларирует свою позицию по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии. Как утверждают оппозиционеры, он даже воевал на стороне абхазских сил во время грузино-абхазской войны 1992–1993 годов. Господин Гаврилов в разговоре с “Ъ” заявил, что не участвовал в боевых действиях.

Страсти накалились настолько, что полиция едва сумела эвакуировать Сергея Гаврилова из отеля Radisson, где он остановился на время проведения ассамблеи. Его машину протестующие забросали бутылками. В 19:00 по московскому времени Сергей Гаврилов и другие депутаты Госдумы вылетели из Тбилиси.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и спикер парламента Ираклий Кобахидзе извинились за то, что «представитель страны-оккупанта пусть на короткое время, но занял кресло председателя парламента Грузии».

Обратившись к митингующим с Украины, бывший президент Михаил Саакашвили призвал «поставить точку в правлении российского олигарха Иванишвили».

Георгий Двали, Тбилиси