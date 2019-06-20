В Тбилиси протестующие требуют досрочных выборов в парламент

Участники митинга в Тбилиси, требующие отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов, начали штурмовать здание парламента. Поводом для митинга стал инцидент, произошедший на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. В митинге участвуют около 10 тыс. человек. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, сообщает телеканал Rustavi2. Пострадали «несколько десятков человек», передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Несколько пострадавших — в тяжелом состоянии.

Протестующие кидали в полицейских бутылки и отбирали у них щиты. Во дворе у парламента собрался спецназ и спецтехника. Полиция пыталась сдержать митингующих без применения спецсредств. Около 23:00 мск полицейские распылили слезоточивый газ. В числе пострадавших — журналист грузинского Первого канала.

В то же время, по информации «Новой газеты», еще около 100 протестующих собрались перед зданием консульства России. Они скандируют: «Россия — оккупант».

МВД Грузии призвало митингующих «немедленно прекратить нарушения закона и насилия» и покинуть территорию парламента. «В противном случае полиция примет меры, предусмотренные законом»,— говорится в пресс-релизе министерства.

Глава МВД Георгий Гахария заявил журналистам, что готов покинуть пост: «Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость» (цитата по «РИА Новости»).

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал полицию «перейти на сторону народа» и перестать подчиняться лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. Генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге назвал протесты «антиконституционными». «Мы в прямом эфире следим за попыткой силового штурма парламента Грузии»,— сказал он (цитата по ТАСС).

На заседании Межпарламентской ассамблеи православия произошел инцидент. Президентом ассамблеи является член российской Госдумы Сергей Гаврилов. Согласно предварительной договоренности грузинских организаторов с бюро ассамблеи, заседание должен был вести один из секретарей организации, но неожиданно для хозяев кресло спикера парламента Грузии занял сам Сергей Гаврилов. Он обратился к собравшимся на русском языке.

Оппозиционеры из партии «Европейская Грузия» сочли председательство Сергея Гаврилова на тбилисской ассамблее оскорблением. Во время перерыва они заняли все пространство президиума и не дали господину Гаврилову вновь сесть в кресло. Заседание ассамблеи было прервано на неопределенное время. В 19:00 по мск Сергей Гаврилов и другие депутаты Госдумы вылетели из Тбилиси.

О протестах читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».