В Тбилиси протестующие требуют досрочных выборов в парламент

Участники митинга в Тбилиси, требующие отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов, начали штурмовать здание парламента. Поводом для митинга стал инцидент, произошедший на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. В митинге участвуют около 10 тыс. человек. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, сообщает телеканал Rustavi2. Пострадали «несколько десятков человек», передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Несколько пострадавших — в тяжелом состоянии.
Протестующие кидали в полицейских бутылки и отбирали у них щиты. Во дворе у парламента собрался спецназ и спецтехника. Полиция пыталась сдержать митингующих без применения спецсредств. Около 23:00 мск полицейские распылили слезоточивый газ. В числе пострадавших — журналист грузинского Первого канала.
В то же время, по информации «Новой газеты», еще около 100 протестующих собрались перед зданием консульства России. Они скандируют: «Россия — оккупант».
МВД Грузии призвало митингующих «немедленно прекратить нарушения закона и насилия» и покинуть территорию парламента. «В противном случае полиция примет меры, предусмотренные законом»,— говорится в пресс-релизе министерства.
Глава МВД Георгий Гахария заявил журналистам, что готов покинуть пост: «Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость» (цитата по «РИА Новости»).
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал полицию «перейти на сторону народа» и перестать подчиняться лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. Генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге назвал протесты «антиконституционными». «Мы в прямом эфире следим за попыткой силового штурма парламента Грузии»,— сказал он (цитата по ТАСС).
Clashes erupt outside Georgian parliament in #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/MZHHzy77gv— Ruptly (@Ruptly) 20 июня 2019 г.
На заседании Межпарламентской ассамблеи православия произошел инцидент. Президентом ассамблеи является член российской Госдумы Сергей Гаврилов. Согласно предварительной договоренности грузинских организаторов с бюро ассамблеи, заседание должен был вести один из секретарей организации, но неожиданно для хозяев кресло спикера парламента Грузии занял сам Сергей Гаврилов. Он обратился к собравшимся на русском языке.
Оппозиционеры из партии «Европейская Грузия» сочли председательство Сергея Гаврилова на тбилисской ассамблее оскорблением. Во время перерыва они заняли все пространство президиума и не дали господину Гаврилову вновь сесть в кресло. Заседание ассамблеи было прервано на неопределенное время. В 19:00 по мск Сергей Гаврилов и другие депутаты Госдумы вылетели из Тбилиси.
О протестах читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».
просмотров: 137947
просмотров: 129990
просмотров: 80069
просмотров: 73836
просмотров: 36229