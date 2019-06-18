Для заморозки не подготовили почву

В то время как цены на нефть продолжают снижаться из-за опасений торговой войны между США и КНР, страны ОПЕК+ не могут договориться о дате новой встречи, на которой будет обсуждаться возможность продления соглашения по заморозке добычи на второе полугодие. Один из ключевых игроков — Иран — выступил против встречи 3–4 июля, предложенной Саудовской Аравией. Эксперты ожидают, что сделку ОПЕК+ продлят, но это не удержит цены на нефть от продолжения падения.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане по итогам переговоров с главой Минэнерго РФ Александром Новаком сообщил журналистам, что согласен на перенос заседания ОПЕК+ с 25 июня на более поздний срок, но исключительно на дни с 10 по 12 июля. До этого Россия и Саудовская Аравия обсуждали, что новой датой встречи может стать 3–4 июля, но Бижан Намдар Зангане заявил: «В эти дни я буду занят». На предстоящей встрече участники соглашения ОПЕК+, которое предусматривает сокращение добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, должны обсудить возможность его продления до конца года. На предыдущем заседании в конце мая стороны решили взять паузу из-за неопределенности на нефтяном рынке.

5 процентов составил рост добычи нефти в США в январе—мае, по данным EIA

Но с тех пор ситуация только накалилась. Сейчас позиция Ирана может быть связана с обострением отношений Эр-Рияда и Тегерана после нападения на два танкера в Оманском заливе на прошлой неделе. США, Великобритания и Саудовская Аравия обвинили в атаках Иран, который отрицает свою причастность. Сейчас Иран снова находится под санкциями США, и добыча в стране резко снижается. В мае производство в Иране, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), упало до минимального уровня с конца 1980-х годов — 2,4 млн баррелей в сутки, экспорт рухнул до 810 тыс. баррелей в сутки. Ушедшие с рынка объемы замещает в основном Саудовская Аравия.

Также существенное влияние на нефтяной рынок оказывает торговая война между США и Китаем. После того как страны не заключили торговое соглашение в мае, Вашингтон поднял с 10% до 25% тарифы на импортируемые китайские товары стоимостью $200 млрд, а на прошлой неделе заявил, что в случае неудачных итогов переговоров на саммите G20 в Осаке 28–29 июня пошлины будут введены на товары еще на $325 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США. Пекин в ответ с 1 июня ввел пошлины на американские товары на $60 млрд.

Несмотря на это, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих 17 июня заявил, что ОПЕК+ приближается к консенсусу в вопросе продления глобального пакта. К этому их активно подталкивает ценовая конъюнктура. Так, хотя участники сделки со стороны ОПЕК, по данным МЭА, в мае выполнили сделку по сокращению добычи на 133%, а страны не ОПЕК — на 169% (из-за падения добычи в России из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба»), стоимость нефти Brent с начала мая потеряла почти $10 за баррель. Это вызвано опасениями участников рынка, что торговая война Вашингтона и Пекина подорвет рост спроса на нефть. А без увеличения спроса на рынке, вероятно, будет перепроизводство из-за растущей добычи сланцевой нефти в США.

Общее состояние мировой экономики также не дает поводов для оптимизма. Эксперты международного рейтингового агентства Fitch ожидают замедления темпов ее роста с 3,2% в 2018 году до 2,8% в 2019 году и 2,7% в 2020 году. Они полагают, что соглашение ОПЕК+ будет продлено минимум до конца 2019 года, но его параметры могут измениться. «В результате мы ожидаем, что рынок останется в целом сбалансированным»,— отмечают в Fitch, прогнозируя среднюю цену на Brent в 2019 году в $65 за баррель, в 2020 году — $62,5, в 2021 году — $60, а в долгосрочной перспективе — $57,5 за баррель. Эксперты объясняют свой прогноз снижения цены тем, что «политика ОПЕК+ со временем может стать менее эффективной».

Ольга Мордюшенко