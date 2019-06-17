Fitch снизило оценку российской экономике Прогноз по росту ВВП в 2019 году пересмотрен с 1,5% до 1,2%

Вслед за Всемирным банком международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по росту российского ВВП в 2019 году с 1,5% до 1,2%, ссылаясь на низкие показатели первого квартала. Впрочем, там не исключают, что цифры могут быть снова пересмотрены из-за изменения методологии Росстата, и по-прежнему ожидают ускорения роста до 1,9% в 2020 и 2021 годах.

Fitch снизило прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,2%. Причиной пересмотра стало большее, чем ожидалось, замедление экономики в первом квартале: по экспресс-оценке Росстата, оно составило 0,5% в годовом выражении. В Fitch не исключают, что эти данные могут быть скорректированы, поскольку Росстат изменяет методологию подсчета и правила сбора данных, однако указывают на слабые показатели частного потребления и инвестиций с начала года. Агентство ожидает, что картина будет меняться по мере освоения бюджетных расходов, а снижение инфляционного давления и ослабление эффекта от повышения НДС будут способствовать росту потребления.

Достигнув пика в 5,3% в феврале, инфляция в мае снизилась до 5,1%, в дальнейшем инфляционное давление продолжит снижаться на фоне стабильных внутренних цен на топливо и сезонного смягчения цен на продовольствие. К концу года инфляция замедлится до 4,5%, а в 2020–2021 годах будет колебаться в районе 4%, полагают аналитики.

В 2020 и 2021 годах Fitch, как и прежде, ожидает ускорения роста ВВП до 1,9% на фоне реализации инвестиций в рамках нацпроектов, более низкой инфляции и смягчения монетарной политики. Банк России до конца года еще раз снизит ключевую ставку (в общей сложности на 0,5 п.п за год.), а в 2020 году возможно дополнительное понижение на 0,25 п.п. по мере приближения инфляции к таргету.

Дальнейшее ослабление в Fitch считают маловероятным из-за повышения процентных ставок в мире, продолжающегося геополитического напряжения и стремления ЦБ зафиксировать инфляционные ожидания.

Курс рубля к концу года немного укрепится по отношению к доллару на фоне возобновления финансовых потоков на российский долговой рынок из-за снижения опасений инвесторов относительно американских санкций. В 2020–2021 годах рубль немного ослабнет на фоне снижения нефтяных цен, продолжающейся программы закупки иностранной валюты и влияния геополитических рисков, заключают аналитики.

Напомним, в начале июня Всемирный банк также понизил прогноз роста экономики РФ в 2019 году с 1,5% до 1,2%, указав на снижение объемов добычи нефти вследствие соблюдения сделки ОПЕК+, а также негативное влияние повышения НДС на розничные продажи.

Отдел экономики