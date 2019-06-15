Конституционный суд Молдавии сам себя поправил Он пересмотрел свои же решения о незаконности новой власти

Конституционный суд (КС) Молдавии собрался сегодня, чтобы пересмотреть собственные решения, принятые в момент обострения политического кризиса в стране. В их числе решение о нелегитимности нового парламентского большинства, созданного 8 июня пророссийскими социалистами и прозападным блоком ACUM («Сейчас» — образован правыми партиями «Платформа “Достоинство и правда”» и «Действие и солидарность»). В стране тем временем пытаются выяснить, куда и каким маршрутом сбежал олигарх Владимир Плахотнюк, спровоцировавший кризис, чтобы сохранить контроль над страной.

В субботу, несмотря на выходной день, молдавский КС собрался и отменил свои же решения недельной давности. Заседание суда продлилось несколько минут.

Напомним, 8 июня, когда в молдавском парламенте появилась антиолигархическая временная коалиция социалистов и ACUM, правившая страной Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка объявила альянс незаконным, поскольку он не был образован в предусмотренные конституцией сроки.

КС, все судьи которого являются назначенцами господина Плахотнюка, занял эту же позицию, сыграв ключевую роль в обострившемся противостоянии.

Суд, в частности, объявил, что отведенный законом срок на создание коалиции и формирование ею правительства истек 7 июня, а не 9 июня, когда истекают прописанные конституцией три месяца. Для этого судьи объявили, что три месяца следует понимать как 90 дней, а не как календарные месяцы.

Кроме того, КС трактовал фразу ст. 85 Конституции о том, что президент вправе распустить парламент, если там в течение трех месяцев не появилась коалиция, как жесткое обязательство главы государства это сделать. Уже на этом основании КС признал незаконными решения парламентского большинства об избрании спикером парламента лидера социалистов Зинаиду Гречаную, а премьером — председателя партии «Действие и солидарность» Майю Санду.

9 июня суд временно отстранил президента Игоря Додона от должности, передав его полномочия премьеру с истекшим мандатом Павлу Филипу, чтобы тот подписал указ о роспуске неугодного Владимиру Плахотнюку парламента. Что и было сделано.

Принимавшиеся в спешке решения молдавского КС критиковали и в Молдавии, и в Европе. Генсек минюста республики Николае Ешану заявил, что он надеется, что сайт суда, где публиковались сомнительные решения, взломали.

Дать правовую оценку действиям КС через неделю должна Венецианская комиссия.

С призывом к КС отменить решения обратился и президент Игорь Додон. «Если вы это сделаете — поступите правильно, больше не надо бояться. В противном случае я предложу парламенту выбрать новых судей»,— сказал господин Додон. Это заявление было сделано сразу после того, как демократы 14 июня в 17:30 объявили о деблокировании зданий госучреждений и отставке правительства во главе с зампредом Демпартии Павлом Филипом, который до этого момента называл свой кабинет единственным легитимным правительством.

Как только прозвучали заявления о капитуляции, началось бегство лидеров Демпартии и людей из окружения олигарха Плахотнюка из страны. Из кишиневского аэропорта вечером 14 июня один за другим в разные стороны разлетались бизнес-джеты. Некоторые уезжали в сторону Румынии.

Спешно бежал из страны и сам Владимир Плахотнюк. О том, как и куда направился олигарх, поступает противоречивая информация.

Пресс-служба Демпартии накануне сообщила, что он не бежал, а уехал по необходимости на несколько дней.

Сайт независимого кишиневского телеканала tv8.md сообщил со ссылкой на свои источники, что олигарх на автомобиле через непризнанное Приднестровье якобы выехал на Украину, а оттуда из Одессы частным бортом отбыл в неизвестном направлении.

Информированный источник “Ъ” в одном из молдавских ведомств допустил, что бегство через Приднестровье вполне возможно. Он отметил, что в базе данных, куда вносятся данные о людях, пересекающих границу, точно нет отметки о том, что Владимир Плахотнюк ее пересек. «Не знаю, кто в сложившейся ситуации мог пойти на то, чтобы взять и не отметить, но факт заключается в том, что отметки нет. Плахотнюка нет в базе данных»,— отметил собеседник “Ъ”.

Молдавию действительно можно посетить и покинуть, не получив при этом отметку в паспорте. Такое возможно, если маршрут на Украину или из Украины пролегает через приднестровский регион страны.

Расположенное на левом берегу Днестра непризнанное Приднестровье, зажатое с одной стороны правобережной Молдавией, а с другой — Украиной, не контролируется официальным Кишиневом. Поскольку Молдавия считает Приднестровье своей неотъемлемой частью, границы с непризнанной с молдавской стороны республикой нет. Также известно о довольно тесных отношениях Владимира Плахотнюка с приднестровским олигархом, владельцем крупнейшего холдинга «Шериф» Виктором Гушаном.

Впрочем, курирующий молдавское направление собеседник “Ъ” в одной из российских госструктур назвал версию о бегстве олигарха через Приднестровье не соответствующей действительности.

Собеседник в Демократической партии на условиях анонимности сказал “Ъ”, что олигарх мог бежать из Молдавии в Лондон. Также сообщалось, что семья Владимира Плахотнюка живет в Майами.

Между тем известно, что один из бизнес-джетов, улетевших вчера из Кишинева, приземлился в Москве. СМИ сообщили, что на нем из страны улетели родные и близкие лидера партии «Шор» бизнесмена Илана Шора, который является мужем российской певицы Жасмин. Господин Шор известен близостью к Владимиру Плахотнюку, а также тем, что в его интересах приобретал в республике различные активы. В феврале он стал депутатом парламента.

Илану Шору въезд в Россию запрещен с формулировкой "угрожает интересам национальной безопасности". В Молдавии он является фигурантом дела о выводе в в 2014 году из трех подконтрольных ему банков $1 млрд.

Владимир Соловьев, Кишинев