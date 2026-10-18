В Турции запросили 10 лет тюрьмы для певца Ильяса Ялчынташа по делу о наркотиках

Ильяса Ялчынташа задержали в июле. Сотрудники правоохранительных органов во время обысков по месту его жительства изъяли запрещенные вещества, устройство для измельчения марихуаны и высокоточные весы. Анализ подтвердил наличие следов наркотиков в крови. В телефоне мужчины обнаружили переписку на тему продажи запрещенных веществ.