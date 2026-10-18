В Турции запросили 10 лет тюрьмы для певца Ильяса Ялчынташа по делу о наркотиках
Генпрокуратура района Бакыркей в Стамбуле подготовила обвинительное заключение в отношении популярного в Турции певца Ильяса Ялчынташа. Ему грозит 10 лет тюремного заключения по делу о торговле наркотиками. Об этом сообщает Anadolu.
Ильяса Ялчынташа задержали в июле. Сотрудники правоохранительных органов во время обысков по месту его жительства изъяли запрещенные вещества, устройство для измельчения марихуаны и высокоточные весы. Анализ подтвердил наличие следов наркотиков в крови. В телефоне мужчины обнаружили переписку на тему продажи запрещенных веществ.
Крупные антинаркотические операции проходят в Турции, в частности в Стамбуле, с октября 2025 года. Одно из наиболее крупных задержаний за последнее время было проведено в июле. Тогда были задержаны 25 бизнесменов и представителей шоу-бизнеса, в том числе популярная в Турции певица Сыла.