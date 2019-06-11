Операция «Разузурпация»

В Молдавии продолжается противостояние между созданным в парламенте правящим большинством и назначенным им правительством, с одной стороны, и не желающим признавать новую власть олигархом Владимиром Плахотнюком и его окружением — с другой. Под контролем первых — здания парламента и администрации президента. Вторые разбили палатки у Дома правительства и некоторых других, расположенных в разных частях Кишинева министерств и ведомств, заблокировав доступ туда представителям новой власти. Мирное и бескровное разрешение кризиса все больше зависит от действий ключевых международных игроков.

Между прошлыми и нынешними

Острота кризиса в Молдавии не идет на убыль. В Кишиневе 10 июня состоялись заседания двух правительств — кабинета министров, состав которого в прошлую субботу был утвержден коалицией пророссийской Партии социалистов и депутатами прозападного блока ACUM («Сейчас»; образован правыми партиями «Платформа "Достоинство и правда"» и «Действие и солидарность»), и представителей прежней власти, не желающих покидать свои должности. Это заседание вел зампред Демпартии Павел Филип, работавший премьером до смены власти.

Правительство во главе с лидером «Действия и солидарности» Майей Санду заседало в усеченном составе, поскольку некоторые министры, вроде нового главы МИДа Нику Попеску, находятся за пределами страны и должны прилететь до конца недели.

Члены кабинета вынужденно собрались в здании парламента, поскольку Дом правительства республики блокирован. У всех его входов разбиты палатки, в которых расположились сторонники олигарха Владимира Плахотнюка. Туда же в большом количестве свезли полицейских. Отряды карабинеров и спецназа МВД Fulger («Молния») несут постоянное дежурство в полной выкладке. Блокировать входы сторонникам Демпартии полиция не мешает, как не мешает проходу в здание демократам, которые считают правительством себя. Сюда и пришел провести заседание Павел Филип, чьи полномочия должны были истечь в связи с появлением парламентского большинства и принятых им решений о формировании нового правительства. Зампред Демократической партии Филип, входящий в ближний круг лидера демократов олигарха Владимира Плахотнюка, был назначен главой правительства в январе 2016 года.

О том, как Павел Филип стал премьером, стоит рассказать отдельно. К моменту его назначения Демпартия контролировала в молдавском парламенте больше половины мест из 101, хотя на выборах 2014 года получила лишь 19 мандатов. Остальные депутаты перешли к демократам из других фракций: кто-то под угрозой возбуждения уголовных дел, кто-то после получения крупной суммы в валюте. Елена Бондаренко, работавшая депутатом в тот период, рассказывала “Ъ”, что ей за смену политической ориентации предлагали $200 тыс.

Приобретенное Демпартией большинство утверждало кабинет господина Филипа ночью, когда под стенами парламента протестовала оппозиция. В толпе был и лидер «Платформы "Достоинство и правда"» Андрей Нэстасе. Протестующие тогда едва не взяли парламент штурмом, а утверждавшим господина Филипа депутатам потом пришлось выбираться из парламента, переодевшись в полицейскую форму. Присягу перед тогдашним президентом Николае Тимофти Павел Филип принимал около полуночи, заработав себе этим прозвище «ночной премьер». Тем не менее курировавшая тогда Молдавию в Госдепе США помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд признала и «ночное правительство», и «ночного премьера» Филипа. Именно после этого Демпартия и Владимир Плахотнюк полностью подчинили себе страну.

О том, что старое правительство собиралось на заседание, никто не сообщал. Это стало известно из поста Павла Филипа в Facebook. «Существует конституция и законы страны, которыми мы руководствуемся в нашей деятельности. Госинституты будут работать в нормальном режиме, так, чтобы граждане не страдали от этого тупика, который можно преодолеть путем диалога политических сил»,— написал господин Филип. Что именно обсуждалось на заседании, он не уточнял.

Кабинет Майи Санду на своем заседании, проводившемся в присутствии десятков журналистов, принял важное кадровое решение: уволить главу Генерального инспектората полиции (входит в структуру МВД) Александра Пынзаря. Накануне тот объявил, что не признает нового главу МВД, вице-премьера Андрея Нэстасе и подчиняется прежнему руководителю ведомства — члену Демпартии Александру Жиздану.

Господин Нэстасе предложил уволить Александра Пынзаря, который, по его словам, верно служил криминальному олигархическому режиму. Предложение единогласно поддержали и также единогласно назначили новым главой полиции Георге Балана, бывшего судью, который был уволен после заявлений о том, что молдавская юстиция фактически захвачена господином Плахотнюком.

После этого господин Нэстасе обратился к сотрудникам молдавской полиции. «С этого момента любой приказ Пынзаря считается незаконным, приказываю вам его игнорировать. В стране нужно немедленно восстановить конституционный порядок. Призываю всех добропорядочных полицейских защитить достоинство народа, правовое государство»,— заявил господин Нэстасе.

В парламент, где заседало новое правительство, пришел и президент Игорь Додон. Он рассказал, что ему и его семье поступают угрозы от Владимира Плахотнюка. «Плахотнюк хочет избавиться от Додона. Они хотели бы меня арестовать, но без двух третей голосов (в парламенте.— “Ъ”) не имеют права лишить меня иммунитета. Поэтому они пытаются шантажировать меня и мою семью, я получаю сообщения с угрозами, что арестуют моих родных, если я не сбегу из страны. Еще они могут меня физически ликвидировать»,— заявил президент.

По словам господина Додона, теперь несколько вариантов развития событий. Первый — мирная передача власти демократами правительству Майи Санду. «Мы за этот сценарий»,— отметил Игорь Додон. Другой сценарий, продолжил он, дестабилизация демократами ситуации в стране вплоть до кровопролития: «Я знаю, с кем мы имеем дело, и призываю всех граждан перейти на сторону законной власти. Не поддавайтесь на провокации, не выходите на улицу (протестовать.— “Ъ”), принимайте заявления в поддержку законной власти. Пока этого достаточно».

Также господин Додон утвердил новый состав Совета безопасности страны. Он вывел из него прежнего премьера Филипа, а также министров внутренних дел, обороны, реинтеграции, юстиции и ввел в совет Майю Санду и новых глав министерств. Заседание обновленного Совбеза президент созвал на утро вторника с целью «обеспечения национальной безопасности и обсуждения в срочном порядке наиболее острых проблем, с которыми сталкивается страна».

Наступление на позиции Демпартии продолжила и парламентская коалиция. Депутаты создали специальную комиссию для расследования всех обстоятельств кражи из молдавской банковской системы в 2014 году $1 млрд. При демократах никакого прогресса в установлении виновных в преступлении, которое в Молдавии называют «кражей века», не было. Созданная комиссия должна получить доступ к связанным с аферой документам, которые засекретила прежняя власть.

Созданную комиссию возглавил вице-спикер парламента от партии «Платформа "Достоинство и правда"» Александр Слусарь. «Надеемся, что к тому моменту, как закончим, уже будет правосудие, которому можно доверять»,— заявил он, пообещав, что комиссия станет платформой для объединения усилий всех органов расследования «кражи века».

А поговорить?

Демпартия, еще недавно обвинявшая оппонентов в узурпации власти, также сделала свой ход. Ее влиятельный зампред Андриан Канду обратился к противникам с просьбой начать переговоры «для преодоления кризиса». «Все заявления зарубежных партнеров содержат одно общее: необходимость соблюдать закон. Закон у нас — это конституция и решения Конституционного суда, и мы должны их соблюдать, нравится нам это или нет (ранее суд назвал коалицию неконституционной, как и все решения, которые она приняла и принимает.— “Ъ”),— заявил господин Канду.— У нас нет юридических решений для того, чтобы преодолеть этот политический кризис, поэтому нужно решить проблему политическим путем. А журналистам не стоит пытаться интерпретировать заявления наших зарубежных партнеров».

При этом господин Канду особо подчеркнул, что «в заявлениях партнеров говорится о необходимости сохранять спокойствие, а не о признании правительства Санду».

Примечательно, что господин Канду говорил это после того, как глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар по политике расширения и добрососедства Йоханнес Хан выпустили совместное заявление, в котором заявили о готовности работать с новой властью: «ЕС готов работать с законным демократическим правительством на основании взаимной приверженности реформам и базовым принципам, прописанным в Соглашении об ассоциации (Молдавии и ЕС.— “Ъ”)».

Правительство Майи Санду признала и Россия. В МИД РФ 10 июня заявили, что в Москве «приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства»: «Настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдавии по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах».

Потом заявления в поддержку нового правительства посыпались из стран ЕС. Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция в совместной декларации о ситуации в Молдавии указали, что «демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства». В текущем конституционном кризисе, также отмечается в документе, «мы поддерживаем парламент как орган, представляющий народ Молдовы, и лучшую площадку для обсуждения всех политических проблем, включая самые противоречивые». Еще одной европейской страной, сделавшей то же самое, стала Литва.

Неудивительно, что представители блока ACUM и Партии социалистов, отвечая на предложение Демпартии встретиться и поговорить, заявили, что демократы должны освободить здания правительства и всех министерств. «В первую очередь ждем от Демпартии освобождения госинститутов. Они должны убрать оттуда всех спортсменов, чтобы члены правительства могли войти в здания»,— сказал депутат от блока ACUM Игорь Гросу.

Между тем именно российский фактор приобрел в эти дни особую роль в молдавской политике. Олигарх Владимир Плахотнюк и его сторонники обвинили президента Игоря Додона и его союзников из прозападного ACUM в том, что они продвигают интересы Москвы и готовы пойти на сделку с Россией, объединив отколовшееся от Молдавии в 90-е Приднестровье посредством федерализации страны.

Телеканалы, входящие в подконтрольный олигарху медиахолдинг, 8 июня обнародовали сделанные скрытой камерой видеозаписи встречи Владимира Плахотнюка и Игоря Додона, на которой обсуждалось создание коалиции социалистов с демократами. Голоса временами не соответствуют картинке. Но слышно, что собеседники обсуждают, что одним из пунктов их соглашения о коалиции должна быть федерализация.

На этом пункте в случае создания альянса Партии социалистов и Демпартии якобы настаивал курирующий Молдавию российский вице-премьер Дмитрий Козак, с которым Игорь Додон встречался несколько раз за последнее время.

Термин «федерализация» стал в республике ругательным после 2003 года, когда Кремль предложил план урегулирования приднестровского конфликта. Документ готовился при активном участии Дмитрия Козака, в то время заместителя главы кремлевской администрации. План, известный как «меморандум Козака», предусматривал создание федерации из трех субъектов — Приднестровья с особым статусом, Гагаузской автономии и собственно Молдавии. При этом у Приднестровья должно было быть право вето при принятии центральными властями геополитических решений — таких, как, например, вступление в НАТО. Но план не был подписан. Тогдашний президент Владимир Воронин передумал под давлением Запада и на фоне начавшихся в Кишиневе массовых протестов, организованных партиями проевропейского толка. С тех пор у части молдавского общества, ориентированного на интеграцию в ЕС, а таких примерно половина населения, стойкая аллергия на федеративное устройство. Ее и эксплуатирует господин Плахотнюк, организовывая массовые акции протеста не только против оппонентов, но и против «продажи страны» России через федерализацию страны.

В Москве заявляют, что инициатором обсуждения темы урегулирования приднестровского конфликта через федерализацию, напротив, был сам господин Плахотнюк. Как заявил “Ъ” Дмитрий Козак, на встрече с ним 3 июня господин Плахотнюк в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов. «Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы. Как видите, это идея Демпартии»,— сказал “Ъ” вице-премьер.

Переданные Москве предложения лидера Демпартии Владимира Плахотнюка

Другой участник той встречи, настоявший на анонимности, показал корреспонденту “Ъ”, что было в конверте: лист бумаги формата А4, на котором в качестве предложений демократов в адрес Москвы были четыре пункта.

В первом — обязательство не вступать ни в какие военные блоки (НАТО и прочее). Во втором содержалось обязательство закрепить статус нейтралитета Молдавии «с целью противостояния идее воссоединения с Румынией». Третьим пунктом значилась федерализация — для урегулирования приднестровской проблемы, а четвертый предполагал изменение внешней политики республики «в сторону восстановления и развития добрососедских, исторических, экономических, политических и культурных отношений с Россией».

Как сказал в интервью “Ъ” Дмитрий Козак, Москва рекомендовала Партии социалистов даже не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий.

Владимир Соловьев, Кишинев