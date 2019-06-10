Молдавление сработало Россия и Евросоюз определились, кто для них в Молдавии власть

Во внутримолдавский политический кризис один за другим втягиваются внешние игроки. Первой созданную в местном парламенте коалицию пророссийских социалистов с прозападным блоком ACUM («Сейчас») официально одобрила Москва. Затем ее появление приветствовал Брюссель. От однозначной поддержки новой власти пока воздерживаются США. Тем временем скатывающийся в изоляцию олигарх лидер Демпартии Владимир Плахотнюк предпринимает попытки сохранить контроль над страной. Наблюдавший за ним в Кишиневе специальный корреспондент “Ъ” Владимир Соловьев не уверен, что господина Плахотнюка ждет успех.

В воскресенье единолично правивший Молдавией с 2015 года лидер Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк решил дать бой своим врагам — пророссийской Партии социалистов, поддерживающей президента Игоря Додона, и проевропейскому блоку ACUM (образован правыми партиями «Платформа "Достоинство и правда"» и «Действие и солидарность»). Он организовал подвоз в Кишинев людей из разных регионов страны, чтобы продемонстрировать, что имеет всенародную поддержку в конфликте с оппонентами.

Политический кризис в Молдавии, начавшийся сразу после февральских парламентских выборов из-за того, что ни одна из ключевых партий не получила большинство, обострился, когда 8 июня ACUM и социалисты против воли господина Плахотнюка создали в парламенте причудливую коалицию.

Политические силы, жестко конфликтующие друг с другом по вопросу внешнеполитической ориентации и несколько месяцев безуспешно пытавшиеся договориться об альянсе, внезапно образовали в парламенте большинство в 61 голос (всего в парламенте 101 депутат).

За день они утвердили новое правительство страны во главе с лидером «Действия и солидарности» Майей Санду, избрали спикером парламента председателя Партии социалистов Зинаиду Гречаную и приняли декларацию о том, что Молдавия является захваченным государством, а захватил его господин Плахотнюк.

Владимир Плахотнюк, контролирующий 40 мест в парламенте, дал по противникам ответный залп из всех имеющихся в наличии орудий. Сначала в субботу Конституционный суд (КС), состоящий из людей, входящих в ближний круг олигарха, назвал коалицию и все принятые ею решения неконституционными. Судьи заявили, что крайним сроком создания коалиции было 7 июня, поскольку в этот день истекли 90 дней, отведенные депутатам на формирование коалиции статьей 85 конституции. Точкой отсчета при этом является 9 марта, когда были утверждены итоги февральских выборов и, соответственно, мандаты парламентариев. ACUM, социалисты и президент Игорь Додон, правда, настаивают на своих расчетах: они убеждены, что считать нужно не с 9 марта, а с 10 марта, когда депутаты вышли на работу, и отсчитывать не 90 дней, а три календарных месяца. В этом случае коалиция должна была появиться не позднее 9 июня. Что и было сделано.

Демпартия и ее лидер Владимир Плахотнюк с такой арифметикой не согласились — они считают, что парламент следует распустить и провести новые парламентские выборы. А заодно переизбрать и президента, который нарушил закон, не пожелав распускать парламент. Олигарх назвал действия оппонентов узурпацией власти, а в воскресенье снова «выстрелил» по оппонентам из подручного КС.

Суд своим решением отстранил президента Додона от исполнения обязанностей главы государства и назначил на его место зампреда Демпартии Павла Филипа, работавшего с 2016 по 2019 год премьером страны. Так в Молдавии окончательно укрепилось двоевластие.

В этот же день Демпартия вывела на улицу своих сторонников. Правда, записать в ее сторонники всех, кто в этот день был в центре Кишинева, сложно. Людей свозили автобусами из разных регионов страны. В основном это были жители сел и небольших городков. Их выдавали крестьянский загар, натруженные руки и не особо богатые наряды.

Были в толпе и модно одетые мускулистые парни. Они руководили остальными: командовали, когда и куда идти, и заводили массовку кричалками. Владимир Плахотнюк пришел к собравшимся на площади людям в ослепительно белой рубашке с закатанными рукавами в окружении плотного кольца телохранителей. Последние, не церемонясь, отшвыривали от олигарха и вышагивающего рядом с ним Павла Филипа журналисток неподконтрольных господину Плахотнюку телеканалов, пытавшихся на ходу получить комментарий у лидера демократов. Те снова шли на штурм и снова, как от бетонной стены, отскакивали от охранников.

Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк (слева) и исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Павел Филип Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ

Взобравшись на сцену, установленную на центральной столичной площади накануне ночью, Владимир Плахотнюк по-отечески нежно обратился к стоящей перед ним на солнцепеке толпе:

— Дорогие мои молдаване, Демпартия очень старалась создать коалицию, чтобы ремонтировать дороги, повышать пенсии и зарплаты. Но на последней стометровке пришел Додон и предложил отдать страну тем, кто давно хочет ее взять. Я не принял его условия, не согласился предать народ.

Под «теми» Владимир Плахотнюк подразумевал власти России. Телеканалы, входящие в подконтрольный олигарху самый крупный в стране медиахолдинг, 8 июня обнародовали сделанные скрытой камерой видеозаписи встречи Владимира Плахотнюка и Игоря Додона, на которой обсуждалось создание коалиции социалистов с демократами. Голоса временами не соответствуют картинке. Тем не менее слышно, как Игорь Додон и Владимир Плахотнюк обсуждают, что одним из пунктов их соглашения о коалиции должна быть федерализация страны через объединение с отколовшимся от Молдавии в начале 1990-х Приднестровьем.

На этом пункте, в случае создания альянса Партии социалистов и Демпартии, якобы настаивал курирующий Молдавию российский вице-премьер Дмитрий Козак, с которым Игорь Додон встречался несколько раз за последнее время. При этом президент Молдавии произносит фразу о том, что российский лидер Владимир Путин готов встретиться с господином Плахотнюком и все обсудить лично.

Олигарх, разыскиваемый российскими правоохранителями по делу о попытке заказного убийства, а также обвиняемый в причастности к схеме вывода из РФ 37 млрд руб., отвечает, что он не может приехать в Россию из-за уголовного преследования. В ответ Игорь Додон заверяет собеседника, что проблема уголовных дел будет снята, и передает ему слова, якобы сказанные Владимиром Путиным: «Игорь, передай Плахотнюку, что я приглашаю (его.— “Ъ”) на следующей неделе с тобой вдвоем. Чтобы мы сели и обсудили, как мы двигаемся дальше. Пусть не боятся — под мои личные гарантии». Демократы также утверждают, что Игорь Додон признался, что деньги на финансирование Партии социалистов он получал от России.

Обнародование записей стало поводом для обвинения господина Додона в предательстве страны в интересах России и организации государственного переворота.

Демократы Плахотнюк и Филип называли договорившихся сотрудничать Игоря Додона, социалистов и ACUM предателями и объявили, что новые выборы парламента пройдут 6 сентября. Выступив на площади, они повели толпу к находящимся друг напротив друга зданиям парламента и администрации президента. Там люди в футболках с логотипом Демпартии развесили на заборе вокруг здания администрации президента растяжки с лозунгами о том, что господин Додон — предатель, а также призывами к нему уйти в отставку.

После этого митинг за досрочные выборы и против альтернативного господину Плахотнюку центра власти закончился. Участие в нем приняло несколько тысяч человек.

Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ

В парламенте во время акции демократов находились премьер Майя Санду, ее единомышленник по ACUM, назначенный главой МВД и вице-премьером лидер «Платформа "Достоинство и правда"» Андрей Нэстасе, а также депутаты недавно созданного альянса социалистов и ACUM.

Акция демократов оппонентов не впечатлила, равно как и их действия по отмене решений, принятых накануне антиолигархической коалицией.

«Если судить по конституции, то правы мы,— сказал “Ъ” Андрей Нэстасе.— Конституционный суд принял незаконные решения. Судить должен не этот карманный суд, судить следует по конституции. Никто в этой стране не может быть выше конституции. Даже парламент. Поэтому парламент решил подчиниться воле народа, конституции и воле Божьей».

Соратник господина Нэстасе вице-спикер парламента Александр Слусарь и вовсе уверен, что оппозиция почти победила. «Мы близки сейчас к победе. У них были другие планы (на протест 9 июня.— “Ъ”). Они хотели собрать как можно больше людей и занять парламент. Мы о таких планах слышали. Но план сорвался, когда мы назначили свое правительство. В этих условиях массовый митинг собрать не получилось,— рассказал “Ъ” господин Слусарь и заключил: — Как только новое правительство и парламент будут признаны (международными партнерами.— “Ъ”), игра Плахотнюка кончится».

Уже спустя несколько часов мечта господина Слусаря сбылась. Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по политике расширения и добрососедства Йоханнес Хан выпустили совместное заявление, в котором заявили о готовности работать с новым правительством. «ЕС готов работать с законным демократическим правительством на основании взаимной приверженности реформам и базовым принципам, прописанным в Соглашении об ассоциации (Молдавии и ЕС.— “Ъ”)»,— говорится в совместном заявлении. «Это то, чего ждет и заслуживает большинство граждан Республики Молдова»,— отмечают еврочиновники.

Ранее создание в молдавском парламенте антиолигархической коалиции открыто поддержала Россия. Спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак еще 3 июня заявил в Кишиневе, что Москва считает альянс социалистов и ACUM оптимальным выходом из кризиса. В ночь же на воскресенье он весьма жестко прокомментировал нынешнюю ситуацию в Молдавии, назвав режим, действовавший в стране до 8 июня,— криминальным.

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ

«Откровенно криминальные действия находившихся у власти сил являются очевидным подтверждением ранее заявленной нашей позиции о необходимости радикального оздоровления сложившейся политической ситуации в республике. Становятся еще более понятными требования людей, зачастую с противоположными политическими убеждениями, о необходимости деоккупации Молдовы от криминального режима. Мы по-прежнему подтверждаем, что это исключительно внутриполитический процесс. Но для России чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют внешнеполитический вектор развития Молдовы, отражали подлинную волю ее граждан»,— сказал господин Козак.

Господин Козак похвалил проевропейский блок ACUM и пророссийских социалистов за то, что они преодолели полярные позиции по целому ряду вопросов «с целью создания условий для будущего цивилизованного разрешения разногласий на основе реального волеизъявления граждан».

«Этот, пусть и незначительный в геополитическом плане, факт — еще одно подтверждение необходимости взаимодействия и возможности достижения согласия по принципиальным вопросам современного мироустройства на общей цивилизационной платформе»,— заявил господин Козак.

Комментируя обвинения в том, что Россия пыталась заключить сепаратные соглашения с демократами, вице-премьер заявил, что это предложение от Москвы не исходило: «Владимир Плахотнюк действительно предлагал заключить тайные соглашения Партии социалистов с Демпартией с обязательствами последней диаметрально поменять внешнеполитический вектор Молдовы с Запада на Восток. Эти предложения были категорически отвергнуты. Историческая практика показывает, что любые тайные политические соглашения в конечном итоге приводят к катастрофе. Как для политиков, участвующих в таких сговорах, так и для граждан, за спиной которых достигаются такого рода договоренности».

Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ

Бывший депутат молдавского парламента доктор истории Марк Ткачук считает, что заявления Дмитрия Козака, Федерики Могерини и Йоханнеса Хана «читаются совершенно прозрачно». «В Республике Молдова есть новая власть. Она представлена сформировавшимся парламентским большинством и законно избранным правительством. И именно с этой властью готовы работать Россия и ЕС»,— сказал он “Ъ”.