Сколько длится актерская карьера и чему учатся дети у своих отцов Любопытные сообщения и исследования 10–14 июня

Славы на всех не хватит

Ученые из Лондонского университета королевы Марии опубликовали в журнале Nature Communications результаты исследования, посвященного анализу длительности актерских карьер. Выяснилось, что только у 31% актеров (из 1,5 млн) и 32% актрис (из 0,9 млн), вошедших в базу данных IMDb за роли 1888-2016 годов, кинокарьера длилась больше года. Как ученые определяют пиковый период актерской карьеры — в материале “Ъ”.

Вам письмо!

Электронная почта и мессенджеры уже давно стали основным видом международного общения для жителей большинства стран, но традиционное почтовое сообщение еще держится на плаву. И хотя в Европе практически исчезли внутренние границы, разница в стоимости почтовых отправлений в разных странах сохраняется. Об этом свидетельствует сравнительный анализ, проведенный немецкой почтовой службой Deutsche Post. Во сколько европейцам обходится удовольствие отправить письмо — в материале “Ъ”.

Наследие отцов

Согласно новому исследованию агентства OnePoll, две трети миллениалов (от 22 до 38 лет) переняли многие навыки от своих отцов. В то же время каждый пятый заявил, что источником новых практических знаний им служили учителя, а каждый третий смотрел для этого специальные инструкции на YouTube. Чему именно учились у своих отцов молодые люди — в материале “Ъ”.

Имитация бурной деятельности

Каждый британский работник тратит в среднем 142 минуты в день на задачи, которые он считает бессмысленными или неоптимизированными. Это равноценно 76 рабочим дням за год. Такие выводы были сделаны в ходе опросов, проведенных компанией Webexpenses. Что отнимает у жителей Великобритании драгоценное рабочее время — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Артём Косенок, Евгений Федуненко, Ольга Шкуренко