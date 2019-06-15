Карьера большинства актеров длится не больше года

Ученые из Лондонского университета королевы Марии опубликовали в журнале Nature Communications результаты исследования, посвященного анализу длительности актерских карьер. Выяснилось, что только у 31% актеров (из 1,5 млн) и 32% актрис (из 0,9 млн), вошедших в базу данных IMDb за роли 1888-2016 годов, кинокарьера длилась больше года. Из них только 2% профессионально зарабатывали или зарабатывают на жизнь своей актерской деятельностью. При этом в среднем женская актерская карьера оказывается короче, чем мужская.

Отдельно были проанализированы послужные списки актеров и актрис, снимавшихся более 20 лет, чей пиковый год включал в себя как минимум пять фильмов. Как женщины, так и мужчины были в зените славы чаще на начальной стадии успешной карьеры. По мнению ученых, им удалось построить модель, которая c точностью 85% может сказать, прошел уже у актера самый успешный год карьеры либо он еще предстоит. В исследовании утверждается, что чаще всего пик карьеры следует за увеличением количества получаемых ролей. В то же время ученые признают, что алгоритм несовершенен, приводя в пример неожиданные камбэки — такие, как у Роберта Дауни-младшего или Мэттью Макконахи, чья карьера пошла в гору, когда обоим было уже за 40.

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