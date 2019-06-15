Сколько времени британцы тратят на бесполезные задания на работе

Каждый британский работник тратит в среднем 142 минуты в день на задачи, которые он считает бессмысленными или неоптимизированными. Это равноценно 76 рабочим дням за год. Больше всего времени из рабочих процессов, которыми недовольны сотрудники, отнимают утомительные рабочие переговоры. В среднем они длятся 34 минуты в день. Такие выводы были сделаны в ходе опросов, проведенных компанией Webexpenses. В исследовании приняли участие 2 тыс. жителей Великобритании.

В топе непопулярных занятий оказались также заполнение различной документации и бесполезные рабочие встречи, на которые уходит по 29 минут рабочего времени. Еще 24 минуты драгоценного рабочего дня тратится на аудит и проверку счетов. Эффективными работникам мешает стать также старая или неисправная техника. Из-за нее респонденты теряют в среднем по 26 минут в день. Причем о том, что техника в их компании непоправимо устарела, заявляют 44% опрошенных работников.

Также в ходе исследования выяснилось, что около трети (35%) британских работников вынуждены тратить значительное время на то, чтобы очистить свой почтовый ящик от ненужных электронных писем, а каждый пятый (18%) жалуется на невозможность быстро посовещаться. В итоге все это отрицательно сказывается на работниках — так, 43% опрошенных оказываются недовольны результатами своего труда, а каждый второй считает, что зачастую дублирует чужую работу из-за отсутствия координации между коллегами. По словам авторов исследования, компании могут нести убытки из-за большого объема такой неоптимизированной работы. В частности, если каждый британский сотрудник в среднем зарабатывает 29,6 тыс. фунтов стерлингов в год, их работодатель может терять по 8,5 тыс. фунтов в год с каждого.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».