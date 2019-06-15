Сколько стоит отправка писем в разных странах Европы

Хотя электронная почта и мессенджеры уже давно стали основным видом международного общения для жителей большинства стран, традиционное почтовое сообщение еще держится на плаву. Люди продолжают обмениваться письмами, открытками и получают по почте счета. Между тем нужно учитывать, что, хотя в Европе практически исчезли внутренние границы, разница в стоимости почтовых отправлений в разных странах сохраняется. Об этом свидетельствует сравнительный анализ, проведенный немецкой почтовой службой Deutsche Post. Ведомство отмечает, что в Германии стоимость отправки стандартного письма находится ниже среднеевропейского уровня даже с учетом повышения цен. С 1 июля стоимость отправки простого письма в Германии увеличится с €0,7 до €0,8 против €0,97 в среднем по Евросоюзу.

Дороже всего почтовое отправление обойдется жителям Дании — €3,89 (281 руб.). Страна, как и вся Северная Европа в целом, известна своими сравнительно высокими ценами. Также среди самых дорогих для отправки писем стран — Норвегия, Исландия, Финляндия. Однако на втором месте, как ни странно, Италия с обычно умеренными по сравнению с севером ценами. Там стоимость пересылки одного письма составляет €2,8.

На другом конце спектра — страны Восточной Европы и два островных европейских государства. Так, на Кипре и на Мальте отправка письма стоит €0,41 и €0,26 (30 руб. и 19 руб.) соответственно.

Для сравнения, по тарифам «Почты России» пересылка простого письма весом до 20 г по России стоит 23 руб. Как раз на уровне Мальты и Кипра. При этом размеры России и, к примеру, Кипра различаются в 1,85 тыс. раз, а России и Мальты — в 54 тыс. раз.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».