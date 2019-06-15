Какие навыки переняли миллениалы у своих отцов

Согласно новому исследованию агентства OnePoll, две трети миллениалов (от 22 до 38 лет) переняли многие навыки от своих отцов. В то же время каждый пятый заявил, что источником новых практических знаний им служили учителя, а каждый третий смотрел для этого специальные инструкции на YouTube.

Среди 2 тыс. участников опроса самым популярным навыком, переданным от отцов детям, оказалось приготовление ужина — его упомянули 29%. Вторую строчку в рейтинге разделили между собой завязывание узлов, чистка обуви и установка палатки (по 28%). Более 20% также упомянули, что отцы научили их завязывать галстук, выращивать овощи, ориентироваться по компасу и правильно вешать на стену картины.

Среди самых экзотических навыков, переданных «по наследству», оказались оригами, вышивание, скульптура (по 6%), а также ювелирное дело, изготовление своими руками одежды и свечей (по 5%). В целом 25% опрошенных миллениалов заявили, что планируют в ближайший год получить какие-то новые полезные навыки, тогда как среди респондентов старше 66 лет этот показатель составляет всего 4%.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».